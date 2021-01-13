13 января заседание Синода БПЦ началось служением заупокойной литии, которую митрополит Вениамин совершил в домовом храме в честь Всех Белорусских святых.Владыка Вениамин отметил, обращаясь к членам Синода, что в этом храме, особенно любимом почившим, 14 декабря 2020 года, в день тезоименитства митрополита Филарета, состоялась последняя встреча с почетным Патриаршим Экзархом всея Беларуси, сообщает church.by.На заседании Синод обсудил погребение Филарета в Жировичах и его завещание, подписанное им еще 18 ноября 2012 года.В день смерти митрополита на YouTube размещен документальный фильм «Моя жизнь – служение». Он снят информагентством БПЦ в 2012 году. Фильм повествует о жизни митрополита Филарета и посвящен 35-летию архипастырского служения владыки на Белорусской кафедре.Напомним, что в 2010-м владыка Филарет подал Синоду первое прошение о почислении на покой по достижении 75-летнего возраста. Но Синод постановил просить владыку продолжить управление Минской епархией и руководство Белорусским Экзархатом. Второе прошение митрополит подал в декабре 2013-го и оно было удовлетворено.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБиография митрополита Филарета: родился в Москве, был церковным дипломатом и депутатом СССРМы собрали интересные факты из биографии первого предстоятеля Белорусской православной церкви Филарета