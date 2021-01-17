- Выход из подъезда – самое опасное место во дворе на предмет получения гололедной травмы, - уверен исполняющий обязанности заведующего приемным отделением РНПЦ Травматологии и ортопедии в Минске Андрей Ярошевич. - Нет таких безопасных подъездов, где на ступеньках не было бы наледи, как бы там не убирали. Утром снежок прошел, в обед подтаял, вечером пришел дворник что-то поскреб, а утром это стало корочкой льда. И учитывайте то, что дверь из подъезда открылась, теплый воздух вышел на улицу – это всегда будет сопровождаться гололедной корочкой.Зимой одежда не должна стеснять движений, обувь иметь широкую подошву, пожилым людям надо не стесняться ходить с тростью.- Трость – это определенная третья точка опоры и она поможет не получить травму, - подчеркнул травматолог Андрей Ярошевич. - Пожилому человеку упасть на улице очень опасно. Это молодые могут упасть, удариться, палец вывихнуть , лодыжку подвернуть, в самом худшем случае - сломать руку или ногу. У людей пожилых падение оборачивается, как правило, травмой с повреждением тазобедренного сустава. И это для многих катастрофа.Часто приходится ходить по дорожкам, где не всегда посыпано песком и солью, где не всегда хорошо расчищен и убран снег. Выбирайте маршруты пусть в два раза длиннее, но зато в десять раз безопаснее. В гололед пожилым лучше вообще не выходить из дома без крайней необходимости.Травматолог со стажем дал несколько советов, как правильно падать. Потому что при правильном падении тяжесть травмы уменьшается в разы.- Падать тоже нужно уметь, - резюмировал Андрей Ярошевич. - При выходе на улицу у пожилого человека руки не должны быть заняты какой-то большой сумкой или пакетом. При свободных руках всегда легче спрогнозировать свое падение, можно отбросить руку в сторону противоположную падению и тем самым сохранить равновесие. Можно лечь на бок и как бы проскользить по поверхности при этом выкинув руку в сторону и не ударившись больно бедром. Вот такой вам шутливый пример. Вы знаете, как красиво в последнем акте балета Чайковского «Лебединое озеро» ведет себя умирающий лебедь. Какое у него падение правильное – ручку в сторону. Приблизительно так надо ориентировать и себя. Смотришь иногда по телевизору, как на соревнованиях падают профессиональные горнолыжники. Кажется, что от него живого места остаться не должно – перчатки в одну сторону, палки в другую, лыжи вообще непонятно где остались. А он встал и пошел как ни в чем не бывало. Вот что значит умение падать правильно.Если на первом месте стоят травмы по неосторожности у пожилых людей, то на второе можно поставить травмы, полученные с участием автомобилей.- Короткий световой день, большое количество автомобилей во дворах - дополнительная опасность для пешеходов,- уверен Андрей Ярошевич. - Утром и вечером часто к нам в РНПЦ привозят зазевавшихся людей, которые спешили на работу или с работы и нечаянно столкнулись с автомобилем. У пострадавших, как правило, темная куртка, нет световозвращающих элементов, у женщин – сапоги на каблуках. Может человек под колеса и не попал, но испугавшись, подскользнулся, упал, сломал руки или ногу. И таких случаев очень много.Травмы, полученные на склонах гор, на катках может и не самые многочисленные, но порой очень тяжелые, залечивать которые приходится долгие месяцы.- Нельзя переоценивать свои возможности. Не поддавайтесь моде на горные лыжи и сноуборды, - просит травматолог. - Я за свою жизнь ни встретил ни одного горнолыжника, который не имел бы более или менее серьезной травмы, связанной с нижними или верхних конечностями. У сноубордистов страдают, как правило, голени и голеностопные суставы, у горнолыжников – голени и верхние конечности.