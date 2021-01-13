Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук назвал имя нового гендиректора футбольного клуба «Динамо-Брест». Им стал Эрнест Николайчук. Ранее он работал начальником управления спорта и туризма Брестского облисполкома. Таким образом, бизнесмен Александр Зайцев больше не владелец клуба.Главным тренером остается Сергей Ковальчук, на должности старших тренеров по-прежнему будут работать Дмитрий Мозолевский и Андрей Прокопюк.А вот состав команды пока что неизвестен. В конце сезона команду покинула главная звезда «Динамо» – нападающий Артем Милевский. Он продолжит карьеру в украинском клубе «Минай» (Ужгородский район). Также ушли полузащитники белорус Сергей Кисляк, албанец Элис Бакай и либериец Дэвид Тве, любимцы публики Павел Савицкий, Александр Нойок и другие футболисты.– В настоящее время руководство и тренерский штаб сосредоточены на комплектовании команды. Пожелаем удачи обновленному «Динамо» и продолжим активно поддерживать команду в новом сезоне! Обещаю максимально приложить силы для поддержки команды, в том числе и финансовой, – написал в своем телеграм-канале председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.Напомним, в частных руках «Динамо-Брест» официально был с 2017 года. За это время команда смогла стать чемпионом страны и завоевать три Суперкубка (в 2018, 2019 и 2020). В сезоне-2020 в чемпионате Беларуси брестское «Динамо» заняло четвертую строчку в таблице.За это время клуб успел пригласить к себе Диего Марадону и заявить о строительстве огромного футбольного стадиона в Бресте. Даже обсуждались варианты, где он мог бы разместиться, но потом эта тема спустилась на тормозах.Договор с бизнесом истек 31 декабря 2020, теперь клуб вернулся под юрисдикцию общественного объединения «Футбольный клуб «Динамо-Брест». Реорганизация завершится до 1 февраля 2021, чтобы клуб мог претендовать на получение лицензии УЕФА, уточняет Рогачук.Еще в начале сезона босс «Динамо» Александр Зайцев говорил про финансовые проблемы в клубе. Теперь он будет заниматься футбольным клубом «Рух» – это пока по неофициальной информации. В этот брестский клуб перешли несколько игроков «Динамо». Летом 2020 пружанская районая газета сообщала со слов председателя райисполкома Юрия Бисуна, что «Рух» будет базироваться в Пружанах, там для него построят стадион. Получила ли развитие эта идея, пока не известно.Для «Динамо-Брест» базой будет домашний стадион «Брестский», а также футбольный манеж.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Динамо» Минск на своем поле проиграло «Руху» из Бреста в матче первого тура чемпионата Беларуси«Рух» демонстрирует успехи (читать далее)В матче за Суперкубок Беларуси бресткое «Динамо» обыграло «Шахтер»Взяли трофей третий раз подряд (читать далее)«Теща на футбол приезжает из Беловежской пущи!». Смотрите, как прошел в Бресте матч года чемпионата БеларусиОдна из самых оглушительных побед в белорусском футболе (читать далее)«Да я мечтал об этом с детства!»: брестское футбольное «Динамо» впервые стало чемпионом БеларусиБрест стоял на ушах (читать далее)«Динамо-Брест» расстается с главным тренером Марцелом Личкой, который привел клуб к чемпионствуОн говорил, что перестал находить общий язык с правлением клуба (читать далее)