Новая мода или экономия: зачем и почем белорусы покупают шампунь кусками, многоразовые прокладки и диски для снятия макияжа

Ходить за продуктами со своими многоразовыми мешочками - это тренд! Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Европе очень популярна концепция Zеrо Wаstе (ноль отходов). То есть - никакой упаковки, загрязняющей окружающую среду, а все, что ты выбросишь после использования, должно разложиться естественным образом и удобрить землю. Есть целые магазины, где товары отпускают только в многоразовую упаковку – мешочки, контейнеры, бутылки.

В этих магазинах привычные вещи выглядят весьма необычно. Например, в Берлине в таком магазине зубную пасту я купила на россыпь в виде таблеток – просто разжуй и чисти. Можно даже без щетки. Удовольствие, насколько я помню недешевое. Около 5 евро за 50 граммов пасты и 2 евро за полотняный мешочек, в который ее насыпали. На розлив и на вес в свою тару здесь продают орехи, макароны, крупы, муку, шампунь, мыло, стиральный порошок, зубную пасту в таблетках и массу многоразовых вещей

А что из аналогичных товаров можно купить в Беларуси? И можно ли сэкономить, если выбирать товары Zеrо Wаstе?

Вместо пищевой пленки – восковая салфетка, к подгузникам – пеленальные штанишки

Не сказать, что у нас это продается сплошь и рядом. Но я нашла крупы и зубной порошок вразвес, твердые шампуни похожие с виду на кусок мыла, восковые салфетки, многоразовые диски для демакияжа, жидкое мыло и средство для мытья посуды, не фасованное, а разливное и т.д. Заодно узнала, сколько стоит забота о чистоте окружающей среды при покупке вещей повседневного пользования.

В магазине в Берлине я купила зубную пасту в таблетках. У нас на развес пока продается только порошкообразная. Фото: Раиса ЮДИНА

Восковая салфетка - альтернатива пищевой пленке, которой я, как и многие современные хозяйки прикрываю тарелки с недоеденными салатами и нарезками, прежде чем упрятать их в холодильник, заворачиваю продукты для длительного хранения. Цена 20-метрового рулона пленки – около 2-х рублей. Пропитанная пчелиным воском хлопчатобумажная салфетка стоит раз в пять дороже. Сэкономить можно, покупая их в комплекте - набор из трех штук разного размера я нашла в интернет-магазине за 23 рубля. Те, кто пользуются такими салфетками, сетуют на то, что они быстро изнашиваются и крошатся, но при этом со своими задачами справляются великолепно.

Восковые салфетки используют как крышки или в них заворачивают продукты. Фото biodidoo.com

Гигиенические прокладки – обязательная статья расходов женщин фертильного возраста. Упаковка обычных прокладок из 10 штук стоит около 2 рублей. Расход в среднем - 2-3 упаковки в месяц. Итого: 4-6 рублей ежемесячно или 48-72 руб. в год.

Альтернативный экологичный вариант - многоразовые прокладки из хлопка – продают поштучно по цене от 10 рублей и в комплекте, к примеру, по 46 рублей за 4 штуки. Женщины, которые такими средствами гигиены пользуются, говорят, что стираются они хорошо, и покупают штук по 10 на полгода. Вариант не самый бюджетный, но экологичный.

Еще один типично женский расходник - диски для снятия макияжа. Обычно я покупаю их по 2-3 рубля за 100 штук в упаковке (полиэтиленовой). По акции – еще дешевле. Многоразовые диски из мягких хлопчатобумажных тканей продают поштучно по рублю. Я насмотрела комплект из 7 тканевых дисков в экологичном тканевом мешочке за 13 рублей – и… решила смастерить такие сама.

Многоразовые диски можно сделать из лоскутов хлопчатобумажной ткани и самим. Или купить по рублю за штуку. Фото beauty.ua

Многие любители брать кофе на вынос обзаводятся собственными многоразовыми стаканами и чашками. Если бы я была среди них, выбрала бы один из самых экологичных вариантов - чашку из бамбукового волокна и кукурузного крахмала за 30 рублей.

Плетеная авоська вместо полиэтиленовых пакетов – это не пережиток советского прошлого, а современный тренд. Пакеты в магазине стоят по 10-18 копеек, самую дешевую авоську я нашла за 6 рублей. Окупится такая экологичная альтернатива примерно за полгода, не говоря уже о пользе для окружающей среды. Только бы не забывать ее брать с собой.

Современные авоськи делают яркими и привлекательными. Фото: Раиса ЮДИНА

Трубочки для коктейлей. Два рубля за 100 штук, но из пластика либо одна вечная трубочка из нержавеющей стали или из стекла, которую можно использовать для холодных и горячих напитков, за 5-7 рублей за штуку – выбор за любителями неспешного потягивания напитков. Говорят, что каждый год в океан попадает 500 миллиардов пластиковых трубочек, которые обычно не подлежат вторичной переработке, а посему просто выбрасываются. Только один этот факт заставит задуматься.

Нашла я и многоразовые детские подгузники из 100% хлопка. Чтобы обеспечить ребенку комфорт и защитить его одежду от промокания, подгузник надо укомплектовать сменным многоразовым вкладышем и пеленальными штанишками из шерсти мериноса. Менять такие подгузники рекомендуется раз в полтора-два часа. Цена вопроса: 23 рубля подгузник, 13 рублей - вкладыш, около 55 рублей – пеленальные штанишки. Итого 91 рубль. За эти деньги сторонники привычного комфорта могут купить 150-200 штук одноразовых непромокаемых подгузников.

Многоразовые подгузники делают только из натуральных материалов. Фото zerro.by

Достаньте пиццу из коробки – дайте шанс упаковке на переработку!

Как еще можно сократить потребление пластика, покупая товары не в эко-магазинах, а в обычных?

- Отдавайте предпочтение перерабатываемой упаковке, в большой таре, используйте свою упаковку, - советует Мария Сума, специалистка Центра экологических решений по обращению с отходами. – Нет ничего зазорного в том, чтобы использовать пластиковые пакеты несколько раз. Выбирайте продукты с минимальным количеством упаковки, а если есть возможность - в оборотной таре. Молоко, например, лучше покупать в прозрачных ПЭТ-бутылках, потому что они перерабатываются. Фрукты вообще можно не упаковывать.

Магазины, где сыпучие продукты продаются на развес, непросто, но можно. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ситуация с коронавирусом поспособствовала увеличению количества мусора, который сложно переработать. Очень популярна стала еда навынос. Хоть запрет пластика в общепите распространяется и на эту сферу, о стопроцентном его исчезновении говорить рано. Что можно сделать со своей стороны? Попросить не класть вам пластиковые столовые приборы, лишние соусы и какие-то акционные вещи, по возможности выбрать бумажную упаковку. В идеале, конечно, лучше дома готовить. Пластиковой упаковке, в которой вам доставили еду, можно попробовать найти применение в качестве контейнеров для хранения, например.

Имейте в виду, что у картонной упаковки от пиццы мало шансов быть переработанной, если она сильно загрязнена, в жировых пятнах. Хотите дать ей вторую жизнь после переработки – достаньте пиццу как можно быстрее, чтобы она не успела пропитать и загрязнить коробку. Загрязненные бумажные салфетки, кстати, тоже не перерабатываются - количество загрязнителя может составлять треть от веса этой салфетки.

Если коробка, в которой продают пиццу, из картона, это еще не значит, что ее легко переработать. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Если вы не медик и не находитесь рядом с зараженным коронавирусом человеком слишком долго, вы вполне можете пользоваться многоразовой маской. Просто ее надо регулярно стирать и проглаживать горячим утюгом.

ЧТО ПОЧЕМ?

Сколько стоит кусок шампуня?

Выбор бытовой химии и средств по уходу, которые отпускают в свою тару, а то и вовсе без нее, у нас очень скромный и таких мест продажи совсем немного. Зато цены не кусачие:

Зубной порошок на развес 100 г – 7 руб

Гель для мытья посуды на разлив 100 мл – 1,15 руб

Гель для стирки на разлив 1 л – 2,5 руб.

Твердый шампунь 100 г – 8 руб.

Твердый бальзам 50 г – 8 руб.

Для тех, кто интересуется этой темой, Центр экологических решений создал специальную карту ecoidea.by/zerowaste, где можно расширить свой кругозор по теме Zero Waste и узнать где находятся эко-дружественные магазины, вендинговые автоматы по продаже питьевой воды в свою тару, кафе со съедобной посудой и т.д.

БУДЬ В КУРСЕ!

От лишних трат спасет наличка и список покупок

По статистике, 65% покупок в магазинах совершаются импульсивно. Как сдержать свои порывы купить то, без чего можно прожить? Вот что советуют экологи:

- расплачиваться не карточкой, а наличными, которые психологически сложнее тратить,

- брать корзину вместо тележки, чтобы чувствовать реальный вес покупок,

- приходить в магазин со списком продуктов и не отступать от него, а бюджет планировать на неделю,

- пользоваться методом «время-деньги» - подсчитывать, сколько вам пришлось работать, чтобы купить себе какую-то вещь.