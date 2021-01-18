В начале января 2021-го сразу несколько СМИ опубликовали информацию о том, что Надежда Ермакова, которая 10 декабря 2020 года покинула пост председателя временной администрации Белгазпромбанка, может вернуться на эту должность уже на постоянной основе. Такое решение принято 15 января на заочном заседании правления банка.До сегодняшнего дня - сразу после ухода Надежды Ермаковой с должности главы временной администрации - Белгазпромбанк возглавляла Ирина Потапова. Но ее назначение на этот пост изначально не называлось постоянным: Потапова, которая работала в банке еще при Викторе Бабарико, была назначена с приставкой «исполняющая обязанности».Отметим также, что Ирина Потапова в руководстве банка остается - она будет первым заместителем Надежды Ермаковой. Кроме этого, совет директоров своим решением назначил еще трех заместителей. Ими стали Ирина Антонова, Константин Кирьянов, Владимир Караткевич.ОТ ЗАМУПРАВЛЯЮЩЕГО ХОТИМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ГОСБАНКА ДО ГЛАВНОГО БАНКИРА БЕЛАРУСИНадежда Андреевна Ермакова (в девичестве - Лупекина) родилась в 1953 году в Хотимском районе Могилевской области.В 1971 году, после окончания Пинского учетно-кредитного техникума, начала работать кредитным инспектором.Через некоторое время доросла до должности заместителя управляющего Хотимским отделением Госбанка, потом стала управляющей Шкловского отделения Госбанка. Много лет отдала госслужбе: в 1984-1994 работала в Шкловском райисполкоме, сначала заместителем председателя, после заведующей финансовым отделом.В 1994-м стала главой шкловского филиала банка «Север-Запад», а в период с 1994 по 1995 годы занимала кресло руководителя шкловского отделения «Белагропромбанка».Именно в Шклове Надежда Ермакова познакомилась с Александром Лукашенко - в ту пору председателем совхоза «Городец».В 1996-2011 годах Ермакова трудилась заместителем председателя правления и председателем правления «Беларусбанка». С 1999 была и общественная нагрузка – Надежда Андреевна стала председателем Белорусского союза женщин.В середине 2011 года Надежда Ермакова была назначена руководителем Национального банка Беларуси, сменив на этом посту Петра Прокоповича. А 27 декабря 2014-го Александр Лукашенко отправил Ермакову в отставку – Нацбанк возглавил Павел Каллаур.В середине июня 2020 года на фоне скандала вокруг Виктора Бабарико (почти двадцать лет он возглавлял Белгазпромбанк, однако в начале мая покинул этот пост, заявив о желании участвовать в выборах президента, был задержан в середине июня) постановлением Правления Национального банка Беларуси Ермакову назначили главой временной администрации «Белгазпромбанка». О своих первых шагах в этой должности она также кратко рассказывала «Комсомолке».10 декабря 2020 года она покинула эту должность (про это - тут).Надежда Ермакова дважды разведена, у нее две дочери.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРыба, мед, детское питание, орехи в Беларуси дорожают с 1 февраля: почему НДС на некоторые продукты подняли сразу на 10% (далее - здесь)