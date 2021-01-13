Церемония прощания с митрополитом Филаретом была назначена в Минском кафедральном соборе на 16 часов, и за 20 минут до этого на проспект Победителей вывернул с Раковского предместья скромный эскорт (видео ниже) - машина сопровождения с маячками, два микроавтобуса и автобус с почетным караулом.Как сообщил митрополит Вениамин, гроб с телом усопшего митрополита Филарета находился весь день в домовом храме Минского епархиального управления, там были отслужены лития и панихида.Гроб в храм внесли военные. Священнослужители накрыли его архиерейской мантией голубого цвета с бело-красно-белыми скрижалями.По традиции, лица монахов после кончины закрывают, поэтому лицо митрополита было закрыто белым покрывалом.Верующие за считанные минуты заполнили храм до отказа. Многие пришли с цветами - белыми и красными розами, белыми хризантемами, красными гвоздиками, нежно-сиреневыми ирисами… Прощание началось с панихиды, ее провел владыка Вениамин.После нее он произнес короткую проповедь и рассказал, что митрополит Филарет завещал похоронить его в Жировичском монастыре.К слову, завещание он написал восемь лет назад, в ноябре 2012 года. А спустя год Священный синод почислил митрополита Филарета на покой, назначив его почетным Патриаршим экзархом всея Беларуси. Позади остались 35 лет управления белорусским экзархатом.16 декабря 2020 года митрополит Филарет попал в больницу с коронавирусом и провел там почти месяц. Как рассказал нынешний глава Белорусской православной церкви митрополит Вениамин, справиться с последствиями болезни владыке не удалось - 12 января он умер, ему было 85 лет.Потом людей, которые пришли попрощаться с митрополитом Филаретом, не прекращался до самого закрытия дверей храма.- Храм для посетителей закроется до утра, но заупокойные богослужения будут длиться всю ночь, - пояснил один из священнослужителей пожилой женщине, которая поинтересовалась, можно ли остаться на ночь.- Я часто бывала на его службах - и тут, и в епархии. Светлый человек был, мудрый, благородный. И большой молитвенник, - смахнула женщина слезу. - Он молился за Беларусь до последних дней. Его благословение всегда было очень сильное, всегда исполнялось.В редкие минуты тишины, когда никто из священников не читал молитву или церковный хор переводил дух перед следующим песнопением, ухо могло уловить разговоры, в которые вступали друг с другом совсем незнакомые люди.- Говорят, от короны умер.- Все сейчас от короны умирают, даже если от сердца.- Хороший был человек, нас поучал…- Да, пусть его Господь примет на том свете и нам пошлет добро.Митрополит Филарет завещал, чтобы после отпевания в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе его гроб был обнесен вокруг храма и отправлен в Жировичский монастырь. Там в пятницу, 15 января, в 10 утра там начнется соборная архиерейская Божественная литургия, после нее состоится панихида и похороны. Тело почившего экзарха будет погребено за Крестовоздвиженским храмом монастыря.