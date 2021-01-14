Количество зараженных коронавирусом продолжает расти по всему миру, в том числе и в Беларуси, распространяются и новые мутации SARS-CoV-2.Коронавирус в миреВ частности, за сутки в разных странах зарегистрировано более 566 тысяч новых случаев болезни. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество инфицированных за все время пандемии уже превысило 90 миллионов. Выздоровели около 50 миллионов, более 1,9 миллиона умерли.Новые мутации вируса продолжают распространяться в разных странах. Эксперты ВОЗ заявили, что «британский» штамм коронавируса уже выявлен в 50 государствах и районах. Там уточнили, что с момента первого обнаружения новой разновидности COVID-19 на данный момент штамм уже выявлен в 50 странах и районах – в пяти из шести регионов ВОЗ. Также эксперты отметили, что обнаруженный штамм в ЮАР был выявлен в 20 странах –– в четырех из шести регионов ВОЗ.Ситуация с коронавирусом в БеларусиВ Беларуси за минувшие 24 часа зарегистрировано 1972 новых случаев подтвержденного коронавируса. За сутки умерли девять человек. За весь период распространения инфекции в Беларуси умерли 1544 пациентов.Кроме того, во время пандемии коронавируса в республике расширили права работников. Новые правила уже вступили в силу и коснутся практически каждого.Что в Беларуси в 2021 году разрешили делать для заболевших работниковТак, теперь можно болеть дома три дня без открытия больничного. С 8 января 2021 работника, который плохо себя чувствует, могут освободить от работы на срок до трех дней без открытия больничного. За это время зарплата за ним не сохраняется, но наниматель может в коллективном договоре или других документах предусмотреть и сохранение зарплаты на дни плохого самочувствия. При этом работники бюджетных организации могут получить только неоплачиваемые три дня болезни.Период самоизоляции будет оплачиваться. Работник имеет право на оплачиваемый отпуск для этого. К примеру, если он оказался контактом первого уровня с больным COVID-19. Сколько будет длиться самоизоляция, стороны решают совместно, при этом есть условие: этот период работник должен находится там, где решит наниматель.Оплата такой самоизоляции должна быть не ниже установленной тарифной ставки, оклада. Обо всех изменениях можно почитать здесь.В пандемию коронавируса белорусы стали чаще прикладываться к бутылкеМедики сообщили неутешительную статистику, касающуюся алкоголизма во время пандемии.30 % людей, поступающих с травмами в РНПЦ Травматологии и ортопедии в Минске, это люди в состоянии алкогольного опьянения.По словам и.о. заведующего приемным отделением РНПЦ Травматологии и ортопедии Андрея Ярошевича, рост потребления спиртного в период пандемии отрицать нельзя.Исследователи составили прогноз по коронавирусу на ближайшие десять летТем временем ученые сделали прогноз по COVID-19 на долгосрочную перспективу. По словам авторов исследования, за десять лет коронавирус SARS-CoV-2 станет эндемическим, а иммунитет от перенесенной в легкой форме болезни в детстве останется на всю жизнь. Первое заражение будет происходить у людей в возрасте от трех до пяти лет, а сама болезнь будет протекать с признаками легкой простуды.Кроме того, они полагают, что не нужна будет массовая вакцинация, хотя в настоящее время она необходима.Доктор Комаровский пояснил, нужны ли антибиотики при коронавирусеВрач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, что употребление антибиотиков для профилактики во время любой вирусной инфекции, включая COVID-19, снижает шансы на успешное выздоровление. Медик добавил, что эти препараты назначают при бактериалных, а не при вирусных инфекциях.Он также отметил, что прием антибиотиков при коронавирусе создает у пациента иллюзию лечения, из-за чего человек перестает контролировать такие важные показатели, как степень поражения легких, пульсоксиметрию и другие.Читайте также:В пандемию минимальная зарплата в Беларуси увеличилась, но уменьшилась. Как это возможноИсследователи сравнили динамику «минималки» в 56 странах мира (подробности).