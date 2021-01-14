Владыка Филарет умер 12 января 2021 в Минске. У него был диагностирован коронавирус.Прощание с 85-летним почетным Патриаршим экзархом организовали в Свято-Духовом кафедральном соборе столицы. Утром 14 января туда приехал Александр Лукашенко. В сопровождении нынешнего митрополита Вениамина он подошел к гробу Филарета с белыми розами. Как пишет телеграм-канал «Пул Первого», владыка любил такие цветы.К кому еще приходил попрощаться Александр Лукашенко?Уго ЧавесНа церемонию прощания с президентом Венесуэлы в 2013 году Лукашенко прилетел лично. В Каракас он прибыл с младшим сыном Николаем.– Это связано с тем, что у Уго Чавеса не было более близких и дружеских отношений ни с одним из глав зарубежных государств, — комментировала тогда пресс-служба Лукашенко.Хоккейная команда «Локомотив»В 2011 году Александр Лукашенко выступил на траурной церемонии в Минске, где прощались с хоккейной командой «Локомотив» (Ярославль). Тогда, напомним, самолет с хоккеистами направлялся в Минск на матч лиги, но упал и разбился вскоре после взлета.– Вы согласитесь, что в жизни человека самое страшное, когда идешь на праздник, торжество, а приходишь на похороны, - заявил Лукашенко на вечере-реквиеме.Также он тогда вышел на лед с президентской командой - такое решение было принято Лукашенко, чтобы отдать дань памяти погибшим хоккеистам.В мире это выступление много критиковали. Тогда в российских и других зарубежных СМИ писали, что Лукашенко использовал трагедию для личного пиара.На церемонию прощания с капитаном «Локомотива», белорусом Русланом Салеем Лукашенко передал венок.Патриарх Алексий IIВ 2008 году Александр Лукашенко приезжал в Москву на церемонию отпевания Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Она проходила в Храме Христа Спасителя и длилась около 3 часов. Лукашенко тогда стоял в нескольких метрах от гроба Алексия II рядом с Дмитрием Медведевым.Владимир МулявинВ 2003 году в Минске прощались с народным артистом СССР и Беларуси Владимиром Мулявиным. Лукашенко приехал в Дом офицеров с цветами и даже произнес речь. Ради похорон он даже отложил свой визит в Киев. У гроба лидера \\"Песняров\\" он плакал, а речь, как отмечали участники церемонии, произносил дрожащим голосом.Евгений МиколуцкийВ 1997 году Александр Лукашенко посетил траурный митинг, связанный с убийством своего соратника, председателя Комитета госконтроля по Могилевской области Евгения Миколуцкого. Его, напомним, взорвали в подъезде собственного дома. Лукашенко тогда пришел с траурной повязкой на рукаве и произнес речь:– Преступники долго подбирались к президенту – не получилось. Решили начать с людей, которые были рядом с ним, которые всегда выполняли его волю. Я понимаю, что это вызов. Он брошен. Тут, на могилевской земле, хочу этой нечисти объявить, что принимаю ее вызов. Запомните, господа, земля будет гореть у вас под ногами! - цитировала тогда Лукашенко газета «Рэспубліка».На церемонии прощания и похоронах народного артиста Александра Тихановича в 2017-м и с Игорем Лученком в 2018-м Лукашенко тоже ждали, но он только передал венок. В декабре 2020-го похороны первого премьер-министра Беларуси Вячеслава Кебича он также не приехал, но передал цветы.