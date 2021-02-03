Кто такой и чем известен Сергей Румас

Сергей Румас. Фото: БелТА

Сергей Румас – персона для белорусской политики не новая. Самый высокий пост, который он занимал – это пост премьер-министра Беларуси (2018-2020). Интеллигентный, образованный антикризисный менеджер, либерал и сторонник рыночной экономики – таким запомнился Румас в правительстве.

Потомственный финансист (отец Румаса был замминистра финансов в первой половине 90-х), экономист по образованию, Румас начинал свою карьеру в банке. Сначала руководил разными отделами Нацбанка, потом ушел в коммерческие банки. Уже в 25 лет возглавил филиал «Беларусбанка», а позже стал заместителем председателя правления.

Румас закончил Академию управления и защитил кандидатскую диссертацию по экономике по теме «Пути оптимизации структуры ресурсов коммерческого банка».

В 2005 году Сергей Румас стал главой «Белагропромбанка». В 2010 году Лукашенко назначил банкира вице-премьером при Михаиле Мясниковиче. Он курировал экономическое направление.

В 2012 Румас снова вернулся в банк. Руководил «Банком развития», который в основном занимался финансированием государственных инвестиционных проектов, поддержкой предпринимательства и промышленности.

А в 2018 сменил на посту премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова. Правительство Румаса ушло в отставку в 2020 году.

Румас в правительстве продвигал развитие рыночной экономики и приватизацию предприятий, но не всегда его предложения реализовывались на практике. Выступал против льготного кредитования убыточных предприятий.

– Самые эффективные производства находятся сегодня в частном секторе экономики. Я из своей прошлой работы могу привести сотни примеров, когда частное предприятие брало кредит по рыночным процентным ставкам и строило эффективное производство. В то же время масса есть примеров, когда государственное предприятие получало льготный кредит и осваивало капиталовложения, в результате построили то, что работать в принципе не может эффективно. Правительство будет ограничивать бесплатную раздачу денег всем желающим, - так выступал в парламенте вице-премьер Сергей Румас.

В 2014 году Сергей Румас получил от Нацбанка награду «Почетный работник банковской системы Беларуси».

У него четверо детей, увлекается охотой и рыбалкой, а еще - заядлый футбольный болельщик.