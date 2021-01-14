По итогам 2020 года инфляция в Беларуси составила 7,4% - именно такую цифру назвали в Национальном статистическом комитете. 7,4% - это средняя цифра, больше всего за год - сразу на 8,4% - подорожали платные услуги, цены на непродовольственные товары выросли на 8,1%, продукты питания прибавили в цене 6,2%.ТОЛЬКО ЦИФРЫ: КАКОЙ БЫЛА ИНФЛЯЦИЯ В 2020 ГОДУ ПО МЕСЯЦАМЯнварь – 0,9%Февраль – 1,0%Март – 0,9%Апрель – 0,6%Май – минус 0,1%Июнь – 0,2%Июль – 0,2%Август – 0,2%Сентябрь – 0,9%Октябрь – 0,6%Ноябрь – 0,7%Декабрь – 1,2%ПОТОЛОК ГОДОВОЙ ИНФЛЯЦИИ НА 2020 ГОД БЫЛ ОГРАНИЧЕН В 5%Годовую инфляцию - то есть рост цен на потребительские товары - статистики считают, сопоставляя цифры декабря данного года с цифрами декабря года предыдущего. 7,4% - это рекорд инфляции за последние четыре года. В 2019 году инфляция составила 4,7%, в 2018 - 5,6%, в 2017 – 4,6%.Надо сказать, что по планам правительства и Национального банка, инфляция-2020 не должна была превысить потолка в 5%. Правда, в августе Нацбанк чуть сдвинул рамки - до 5,3%Однако уже по итогам ноября 2020 года, когда годовая инфляция разогналась до 6,6%, стало понятно, что запланированный сценарий точно не реализуется и даже рубеж в 5,3% за 2020 од инфляция точно перешагнет.Уже тогда в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли называли две основные причины роста цен. Во-первых, ослабление белорусского рубля в валютной корзине, которое протекало на протяжении всего минувшего года. Второй аспект - неблагоприятная внешняя конъюнктура, которая заключалась в «удорожании за последние двенадцать месяцев отдельных непродовольственных товаров и продовольственных товаров критического импорта».2021 ГОД: ПО ПЛАНУ ИНФЛЯЦИЯ СНОВА – НЕ БОЛЬШЕ 5%, А ВВП ДОЛЖЕН ВЫРАСТИ НА 1,8%В конце декабря Александр Лукашенко подписал указы, в которых утверждены важнейшие параметры прогноза социально-экономического развития. Согласно им, в 2021 году инфляция не вновь не должна превысить 5% , а объем ВВП должен прирасти как минимум на 1,8%.ЭКСПЕРТ: РОСТ ЦЕН В 2021 ГОДУ ЗАВИСИТ ОТ ТОГО, ВКЛЮЧАТ ЛИ ПЕЧАТНЫЙ СТАНОК- Действительно, прогноз, согласно которому инфляция в 2020 году не выйдет за рамки 5%, как мы знаем, не оправдался, инфляция составила 7,4%. Вопрос «много это или мало» отчасти философский. С одной стороны, это самая высокая инфляция за последние четыре года. С другой стороны, если взять более продолжительный период времени и вспомнить, что за последние два десятилетия инфляция у нас бывала и двузначной, и трехзначной (например, в 2015 году инфляция была на уровне 12%, а в 2011 – 108,7% - Авт.), то итог 2020 года по историческим меркам не так уж и плох, бывало похуже, - высказал свое мнение старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.- Такой рост инфляции связан, в первую очередь, с заметной девальвацией белорусского рубля: корзина трех валют подорожала более, чем на 10%, доллар и евро –более чем на 20%. Рост иностранной валюты «перекладывается» на рост цен за счет того, что дорожают импортные товары, сырье, комплектующие. Кто в этом виноват – вопрос сложный. С одной стороны, есть объективные факторы. Например, первый мартовский скачок курса в прошлом году был связан с опасениями из-за пандемии COVID-19. Следующий сильный скачок, случившийся в августе, был следствием политических событий. Кроме того, несмотря на такой достаточно сложный год у нас продолжали расти средние доходы в реальном выражении, при падающей экономике продолжалось директивное кредитование убыточных предприятия. Все это повлияло на инфляцию, способствовала ее росту.- По планам правительства, в этом году инфляция вновь не должна выйти за рамки 5%.- Да, опять заложена эта сумма. Существует несколько сценариев. Самый оптимистичный - если не будет включен печатный станок. В этом случае инфляция, полагаю, все равно будет выше прогнозируемой, в пределах от 5% до 10%. Если печатный станок включат, то тут прогнозировать нельзя ничего: все зависит от того, сколько денег решат напечатать, какой будет денежная эмиссия. Там пределов для роста инфляции просто нет.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРыба, мед, детское питание, орехи в Беларуси дорожают с 1 февраля: почему НДС на некоторые продукты подняли сразу на 10% (вот тут про это)