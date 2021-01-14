Уже три месяца Специализированный комбинат коммунально-бытового обслуживания производит и продает несколько моделей гробов, в крышки которых вмонтированы окна из оргстекла. Такая технология позволяет во время пандемии коронавируса прийти на традиционную церемонию прощания с умершим большему числу людей и проводить траурный ритуал не открывая гроб, если усопший болел.- Умерших с диагнозом «коронавирусная инфекция» можно захоранивать в гробах с стеклянной крышкой, - рассказал заместитель директора Спецкомбината КБО Сергей Тур. – Это новая, продиктованная эпидемической ситуацией, продукция нашего предприятия, никто в Беларуси больше таких гробов не выпускает. Они представлены в лакированной версии и в версии деревянного гроба, обитого тканью. Цены, например, 389 руб., 659 руб., тогда как обычные гробы с полностью деревянными крышками стоят в среднем в пределах 180 – 220 руб. Пока такие гробы продаются только в Минске, но если найдутся покупатели из других городов, то они могут приехать на наше предприятие и купить этот важный ритуальный предмет.