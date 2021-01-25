Можно ли открывать гроб с умершим от коронавируса во время похорон: узнали у специалистов по ритуальным услугам

Присутствие на кладбище, по возможности, должно быть ограничено. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Весной, когда только началась первая волна коронавируса, по рекомендации Минздрава людей, умерших от этой инфекции, в основном кремировали, - рассказал "Комсомолке" заместитель директора Спецкомбината КБО в Минске Сергей Тур. – Конечно, некоторые родственники хоронили умерших и в гробу, но в гробу закрытом, который не открывали даже на церемонии прощания.

Потом Минздрав выпустил рекомендации по обращению с телами умерших от инфекции COVID-19, где было сказано, что хоронить можно, ненадолго открывая крышку гроба, но при этом должен быть выполнен ряд условий. А именно, тело умершего человека должно быть подвергнуто дезинфекции в соответствующих средствах индивидуальной защиты согласно стандартным мерам предосторожности, предусмотренным инструкцией Министерства здравоохранения Республики Беларусь. Бальзамирование не рекомендуется, чтобы избежать чрезмерных манипуляций с телом умершего.

Церемония прощания может проходить как при открытом, так и при закрытом гробе. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

На церемонии прощания с умершим рекомендуется ограничиться только самыми близкими родственниками, полностью исключить прикосновения к телу, в том числе не целовать, соблюдать дистанцию не менее 1 метра от умершего, а также соблюдать правила социального дистанцирования. После церемонии необходимо в обязательном порядке тщательно вымыть руки с мылом и продезинфицировать спиртсодержащими дезинфектантами. Присутствие на кладбище при похоронах детей, взрослых старше 60 лет, лиц, имеющих респираторные заболевания, хронические болезни сердца, сахарный диабет или иммунодефицит, по возможности, должно быть ограничено.

Церемония прощания может проходить как при открытом (при условии соблюдения вышеперечисленных рекомендаций), так и при закрытом гробе.

- С осени минувшего года Спецкомбинат КБО предлагает гробы со стеклом, что дает возможность прийти и попрощаться большему количеству родственников и друзей покойного, конечно с соблюдением всех мер дистанцирования, - подчеркнул Сергей Тур.- Что касается сотрудников, непосредственно осуществляющих погребение, в частности, опускающих гроб в могилу, то они в обязательном порядке надевают маски, а также перчатки, после окончания захоронения моют руки.