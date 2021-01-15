В Беларуси с 1 января действует запрет на пластиковую посуду в объектах общепита. Неужели все пластиковые стаканы и тарелки исчезли? Коллеги говорят, что в местах праздничных гуляний в уличных импровизированных кафе пластик еще встречается. А я прошлась по стационарным точкам общепита.На фудкорте крупного торгового центра в Минске любит проводить время молодежь школьного возраста. Именно они - чуть ли не главные потребители напитков в стаканчиках с коктейльными трубочками. Интересно, чем тут можно заменить пластик?- Ребята, можно ваши стаканы сфотографировать? – обращаюсь к двум подросткам. – Что это за трубочки такие интересные?- Они из картона, - просвещают дети.- Ого! И что, не размокают?- Неа. У меня она уже полчаса в стакане с напитком - и ничего. Смотрите!В том, что картонная трубочка остается крепкой как новая после длительного пребывания в напитке, я убеждаюсь и сама, взяв стакан сока.- Мы давно знали, что пластик будет запрещен, и подготовились заранее, - говорит работница кафе, когда я отметила их экологичную посуду.Действительно, картонные одноразовые стаканчики и тарелки как-то незаметно вытеснили пластиковые. А что со столовыми приборами? Здесь, на фудкорте, к салату мне подали металлические вилки и ложки. А в популярном ресторане быстрого питания, куда я заглянула вечером, к мороженому прилагалась деревянная одноразовая ложка. Если честно, когда дерево касается картонных стенок стаканчика, внутри у меня появляется холодок, знакомый с детства, когда я ела мороженое в бумажном стаканчике шероховатой деревянной лопаткой. Но, как говорится, не нравится - не ешь.- Деду моему понравилось бы точно, - смеется коллега, с которой мы тестируем новые экологичные приборы. - Он любил вспоминать, что деревянными ложками до войны все ели и были здоровыми. Так что будем с дедов брать пример!Впрочем, у меня к одноразовым столовым приборам было самое большое любопытство. Если не из пластика, то из чего? Картонным ножиком даже драник не порежешь. Оказалось, что кроме деревянных вилок и ложек наш общепит может закупать одноразовые приборы из кукурузного крахмала, из которого делают биоразлагаемую посуду в принципе.На вебинаре, организованном Центром экологических идей в конце прошлого года, закон о запрете одноразовых пластиковых товаров в общепите Беларуси комментировал начальник торговли и общественного питания МАРТ Михаил Жигало.Представитель министерства отметил, что из всех вариантов введения запрета пластиковой посуды в общепите был выбран самый жесткий. Но это не значит, что он не будут меняться, совершенствоваться и дополняться новыми подзаконными актами.- Мы позиционируем введение этого запрета как эксперимент или пилотный проект. По результатам 1 квартала 2021 года будем проводить повторный анализ, детальный срез результатов работы, - отметил Михаил Жигало. – Возможно, этот перечень (запрещенной посуда – РЕД.) будет расширен, возможно – уменьшен. Посмотрим, как отреагирует отрасль, как сработает бизнес.Не исключено, что под запрет может попасть и посуда из ламинированного картона, который плохо поддается переработке.БУДЬ В КУРСЕ!Пластиковых крышек запрет не касаетсяС 1 января в Беларуси в объектах общепита запрещено использование одноразовых изделий из пластика: вилок, ложек, ножей, палочек для размешивания напитков, стаканов, тарелок, трубочек для напитков, чашек, упаковки для продукции общественного питания и пищевых продуктов (контейнеры, лотки, коробки, ланч-боксы, коррексы, банки, бутылки), если это не кулинарные полуфабрикаты или кондитерские изделия.Запрет не касается одноразовых пластиковых крышек для стаканов, изделий и предметов, изготовленных из бумаги и картона, дерева, иных материалов природного происхождения и из комбинированных материалов.Как будут наказывать нарушителей? С этим вопросом мы обратились в МАРТ. Ждем ответа на вопросы от редакции \\"Комсомолки\\".