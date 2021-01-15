Казалось бы, вторая волна коронавируса в Беларуси пошла на спад в начале 2021 года, но нет - в последние дни в статистику вернулись прежние цифры выявления новых случаев за сутки. Опять под 2 тысячи.Вот и по последней официальной информации Минздрава Беларуси, от 14 января, за сутки в стране зарегистрировано 1967 тыс. новых случаев подтвержденной инфекции COVID-19. При этом подтверждены десять смертей пациентов с ковидом за сутки. А всего в республике за весь период распространения инфекции официально умерли 1554 человека с коронавирусом. При этом всего с начала пандемии сделано 4 млн 191 тыс. 207 тестов.В то же время Минздрав официально заявил, что заболеваемость COVID-19 в Беларуси ниже, чем ожидалось. В ведомстве рассказали, что больницы и отделения под «ковидных» уже начинают возвращаться к обычной работе. И перечислили, в каких районах меньше всего коронавирусных пациентов.Что касается ситуации в мире, то конца и края пандемии пока не видно. В соседней России число подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки возросло на 24 тыс. 763 - это максимум со 2 января.Не обрадовала и Всемирная организация здравоохранения: там заявили, что второй год пандемии COVID-19 может быть тяжелее первого, потому что передача коронавируса между людьми ускорилась.Однако в некоторых государствах уже полных ходом идет вакцинация от «короны». В частности, привились свыше 10 млн жителей США. Стало известно, что вакцины получили и первые лица: например, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и даже папа римский Франциск.Еще из интересного: ученые рассказали, остаются ли заразными переболевшие коронавирусом. Оказалось, что появившийся у выздоровевших после COVID-19 иммунитет на 83% больше защищает от повторного инфицирования по сравнению с теми, кто не болел.– Ученые, проводившие исследование, пришли к выводу, что естественным образом приобретенный в результате заболевания иммунитет на 83% больше защищает от повторного инфицирования по сравнению с теми, кто не болел. Иммунитет сохраняется по меньшей мере пять месяцев с момента болезни, – отмечается в заявлении экспертов управления по охране общественного здоровья Великобритании.А вот полезная информация: специалист объяснил, как определить бессимптомно перенесенный коронавирус - врач назвал признаки такого COVID-19. Например, врач отметил: если человек в течение трех месяцев ощущает себя измотанным без объективных причин, то это может быть сигналом того, что он перенес COVID-19.Читайте также:Наконец узнаем, откуда на самом деле взялся COVID-19: эксперты ВОЗ уже в УханеСтало известно, почему Twitter-аккаунт российской вакцины «Спутник V» был заблокирован