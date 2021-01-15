В условиях ограничения из-за коронавируса выезда белорусов за границу спрос на отдых за пределами страны держится. Да и турфирмам надо зарабатывать. Поэтому некоторые из операторов нашли способы, чтобы по-прежнему организовывать поездки. Мы позвонили в одну из известных столичных турфирм и спросили, есть ли какие-то способы выехать на отдых в Украину.- Да, возим. От вас ничего не требуется: только паспорт и деньги. Все остальные документы подпишете уже в автобусе - там же вас проинструктируют, - ответил оператор.При более подробном расспросе выяснилось, что участников группы берут на «работу». По документам, люди едут в Украину, чтобы участвовать в съемках клипа - в эпизодических ролях. Для этого оформляется командировка. Ну, а на самом деле туристов везут на горнолыжный курорт в Буковель или на экскурсию во Львов.- Уже несколько таких групп ездили, проблем почти не было. Даже пограничники говорили, что оформлено все очень грамотно, по закону - не подкопаешься. Но мы страхуемся, поэтому с вас возьмем расписку о том, что вы понимаете, куда и как едете. Просто есть конкуренты, которые «капают» в органы. Одну из групп правоохранители уже опрашивали по приезде назад. Но все прошло хорошо, - рассказали в турфирме.Интересно, что в этом случае даже 10-дневную самоизоляцию после возвращения в Беларусь проходить не надо - ведь группа ездила «по работе». Другая турфирма предлагает выезд в Украину в составе «официальной делегации».Возят операторы и в Россию: на экскурсии и шопинг в Москву и Питер.- Эти направления тоже популярны. Ведь люди так устали, что хотят вырваться хоть куда-то, сменить обстановку. Или, например, отметить юбилей в Москве. Контроля на белорусской стороне нет, а российским пограничникам показывают документы о том, что группа якобы едет на санаторное лечение.Цены на поездки в Украину предлагают примерно одинаковые: до 100 долларов за экскурсию во Львов, около 200 долларов за отдых в Буковеле.В турфирмах отмечают, что полностью легально и без самоизоляции по возвращению сейчас можно отправиться разве что в Египет. Цена вопроса - около 800 долларов за 11 ночей. Операторы надеются, что после введения безвизового режима с 16 января с Объединенными Арабскими Эмиратами в эту страну появятся чартерные рейсы из Минска. Планируется, что цена поездки составит от 800 долларов.А КАК У НИХОдна из белорусок в Польше рассказывала в соцсети о том, как там обходят запреты. С конца прошлого года в Польше запретили работу гостиниц. Но некоторые по-прежнему заселяют туристов - под видом участников спортивных соревнований, которые не попали под ограничения. Например, якобы организуется шахматный турнир, участников которого (а на самом деле туристов) расселяют в гостиницах.