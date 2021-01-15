Это дело поступило в суд в феврале прошлого года. В обвинении фигурировали три человека: Виктор Скрундик, Валентин Бушнин, Виталий Мятеж и Сергей Захарченя. По версии следствия, они избивали стариков, требуя денег, двух мужчин 79 и 95 лет убили, а их дома подожгли. Захарченю обвиняли только в краже, он не был под стражей. Эксперты выяснили, что в обоих случаях на момент поджога пенсионеры были еще живы, и умерли от отравления угарным газом.Суд первой инстанции 6 марта 2020 приговорил 30-летнего Виктора Скрундика к смертной казни и принудительному лечению от алкоголизма, 33-летнего Валентина Бушнина - к 18 годам лишения свободы, 25-летнего Виталия Мятежа - к 22 годам колонии, Сергея Захарченю - к одному году лишения свободы (его обвиняли только в краже). Приговор обвиняемые обжаловали, и Верховный суд отменил решение, отправив дело на новое рассмотрение. Расстрельные приговоры суд в Беларуси отменяет крайне редко: последний такой случай произошел в 2013 году. Тогда Верховный суд отменил смертный приговор в отношении Александра Грунова - он убил знакомую студентку Наталью Емельянчикову, нанеся 102 ножевых ранения. Дело рассмотрели заново, и Гомельский областной суд во второй раз приговорил Александра Грунова к высшей мере наказания. Так же произошло и с делом Скрундика.Минский областной суд на выездном заседании в Слуцке начал новое рассмотрение этого дела. И 15 января 2021 было вынесено решение: Сергею Захарчене – 1 год исправительных работ, Виталию Мятежу – 22 года лишения свободы, Валентину Бушнину – 18 лет лишения свободы, Виктору Скрундику – смертная казнь.В чем обвиняли фигурантов?14 января 2019 года Скрундик вместе с Валентином Бушниным пришел в дом к 79-летнему Михаилу Шугалею. Мужчина открыл дверь, потому что был хорошо знаком со Скрундиком - тот иногда помогал ему по хозяйству. Пожилого мужчину избили, требуя денег, душили шнурком. Когда пенсионер потерял сознание, дом подожгли. Оттуда Скрундик и Бушнин вынесли 50 рублей.Через неделю Виктор Скрундик снова пошел на преступление, вместе с ним был 25-летний знакомый - Виталий Мятеж. Они пришли к 94-летнему Владимиру Гаркавому: избили его, украли 300 рублей и подожгли дом, чтобы уничтожить следы.Кстати, позже экспертиза показала, что на момент пожара оба избитых пенсионера были еще живы.К 85-летней Софье Мацеле Виктор Скрундик пришел через полторы недели после этих событий. Он ударил ее, требовал дать ему спиртное и 1000 рублей. Женщина смогла вырваться, а потом рассказала об этом в милиции. Так удалось выяснить, что Скрундик имеет отношение и к другим преступлениям.Что говорили обвиняемые?Виктор Скрундик говорил во время рассмотрения жалобы в Верховном суде, что не собирался убивать потерпевших, шел туда, чтобы забрать деньги и спиртное.- Я искренне раскаиваюсь. Не желал смерти потерпевшим, тяжких телесных повреждений не совершал. Когда Бушнин сказал, что деда (Михаила Шуголея) нельзя оставлять в живых, я сказал, что деда убивать не надо. Я не знал, что он пойдет и задушит его. Прошу вас дать мне лишение свободы, а не жизни. Прошу прощения у потерпевшей стороны.Скрундик утверждал, что Владимира Гаркавого он пытался спасти из горящего дома - предположил, что мужчина еще может быть жив.- Если бы не мои показания, все и дальше бы думали, что они погибли из-за пожара. Я все рассказал и показал следствию, что на самом деле произошло. За то долгое время, что я проживал в Слуцком районе, я этим жителям никогда не желал зла, а тем более смерти. Искренне был рад, когда люди ко мне обращались за помощью. Я раньше не привлекался по таким статьям. Искренне прошу прощения у потерпевших. Если можете – простите, но я понимаю, что жизнь ваших близких уже не вернуть. Я просыпаюсь с мыслью вернуть те дни назад.Сколько человек ждут исполнения приговора в коридоре смерти?Расстрельный приговор Виктору Скрундику – первый в этом году. В 2020 к смертной казни приговорили двух братьев из Черикова. В апреле 2019-го они жестоко убили 47-летнюю учительницу и подожгли ее дом, чтобы скрыть следы. В камерах смертников кроме братьев Костевых сейчас находятся Виктор Павлов из Витебска, житель Лунинца Виктор Сергель. То есть в любой момент расстрелять могут уже пятерых человек, приговоренных к высшей мере.Обычно приговор приводят в исполнение в течение года. Родные расстрелянного никогда не смогут узнать точную дату приведения приговора в исполнение, им не выдают тело для захоронения, место захоронения не сообщается. Некоторые личные вещи родственникам могут прислать по почте - иногда именно так родные узнают о приведении приговора в исполнение. Часто из вещей присылают лишь тюремную робу с пометкой ИМН (исключительная мера наказания) и ботинки. Беларусь - единственная страна в Европе, где применяют смертную казнь.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Правозащитник: «Наличие смертной казни не сдерживает преступников». Беларусь - единственная страна в Европе, где осужденного могут приговорить к исключительной мере наказанияМы и единственная постсоветская страна, оставившая ряд расстрельных статей в Уголовном кодексе (читать далее)