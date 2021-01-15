В пятницу, 15 января замглавы МВД Геннадий Казакевич прокомментировал задержание журналиста, медиаменеджера Андрея Александрова и его девушки, предпринимательницы Ирины Злобиной. По словам Казакевича, их подозревают в финансировании протестов: оплачивали штрафы других людей за участие в акциях, а деньги получали из-за рубежа.- Мне ничего не известно об этой стороне деятельности Андрея Александрова, я знаю его как яркого журналиста, поэта и крутого медиаменеджера, - говорит главный редактор информагентсва БелаПАН Ирина Левшина. - Но если Андрей действительно помогал оплачивать штрафы людям, задержанным за свою гражданскую позицию, то я его уважаю еще больше.Дмитрий Новожилов, директор информагентства БелаПАН тоже кратко прокомментировал заявление МВД:- Это все очень странно. С Андреем мы работали, он журналист и медиаменеджер. Не верится, что он мог заниматься финансированием протестов.Виктор Мацкевич, философ и методолог, друг Александрова, уверен, что журналист не оплачивал аренду квартиры и не покупал продукты на деньги, полученные от фонда, как заявили в МВД.- Они приписали фонду ByHelp то, что делает фонд BySol. Да, BySol оплачивал штрафы за осужденных и репрессированных, помогал семьям и беженцам. В этом нет никакого криминала. Оба фонда существуют на добровольные пожертвования граждан.Напомним, Андрей Александров перестал выходить на связь еще 12 января, почти сутки родные и коллеги не знали, где он. 13 января выяснилось, что журналист находится в Октябрьском РУВД Минска. Позже стало известно, что Александров проходит подозреваемым по 342 статье УК РБ «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них».14 января в офисе БелаПАН прошел обыск, связанный с уголовным делом в отношении Андрея Александрова: в 2014-2018 годах он работал там заместителем директора.15 января появилась информация, что Александров будет находиться под стражей два месяца, об этом БелаПАН сообщила адвокат Ольга Карпушонок.МВД: «Часть денег тратили на аренду жилья и покупку продуктов»В опубликованном 15 января заявлении МВД сказано, что деньги Александров получал от фонда BYHELP. В ведомстве утверждают, что Александров и его девушка Ирина Злобина с августа помогали протестующим: оплачивали штрафы, содержание в ЦИП и ИВС. С 22 августа по 9 ноября они оплатили больше 250 штрафов разных людей.– Часть денежных средств задержанные тратили на личные нужды, а именно на аренду дорогостоящего жилья в городе Минске, приобретение продуктов питания и так далее, – заявил в опубликованном видео замминистра внутренних дел Беларуси – начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич. – В ходе опроса Александров пояснил, что предложение заняться подобной деятельностью поступило ему от фонда солидарности BYHELP (основатели – Андрей Стрижак и Алексей Леончик), оказывающего помощь так называемым пострадавшим в ходе проведения протестных акций граждан. Вскоре к этой деятельности присоединилась его сожительница. Всего с 22 августа до 9 ноября 2020 года ими оплачено более 250 штрафов на различные фамилии.По версии МВД, деньги передавались с помощью закладок в Минском районе.– Так, из тайников, найденных по координатам геолокаций, мужчина забрал более 100 тысяч долларов США и евро. Кроме того, в камере хранения одного из столичных магазинов ему была оставлена приготовленная для этих же целей банковская карточка, при помощи которой осуществлялись безналичные платежи, а также обналичивались денежные средства.