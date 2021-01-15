Белорусская автомобильная ассоциация озвучила результаты продаж новых автомобилей в 2020 году: за год продали 53 537 новых машин. Это меньше, чем в 2019 году – тогда в Беларуси было продано почти 64 тысячи новых легковушек.Впрочем, такое снижение эксперты и предсказывали. А вот не смогли предсказать неравномерный спрос на машины. В 2020 году было два пика: первый пришелся на весну, второй – на конец лета. По словам экспертов, такие скачки связаны с так называемыми девальвационными ожиданиями белорусов. Когда весной курс доллара и евро начал расти, многие решились на покупку автомобиля - брали кредиты или оформляли машину в лизинг. Второй пик – когда многие белорусы решили, что после выборов курс доллара непременно вырастет, а значит, самое время для покупки автомобиля.Как и прежде, больше всего белорусы любят бюджетные седаны. Ну, и как же без паркетников. Абсолютное большинство проданных машин сделали в России, а 17% - в Беларуси (речь идет, конечно, о Geely). Самые любимые марки белорусов в ушедшем году – Lada, Geely, Renault и Volkswagen. Посмотрим, что именно покупали белорусы в 2020-ом.Лидер прежний: уже третий год лидером продаж в Беларуси становится «любимая машина Путина» - Lada Vesta. В 2018 году она вытеснила с первого места машину, которая до этого на протяжении пяти лет была самой любимой моделью у белорусов – Volkswagen Polo Sedan. В 2020 году продали 4632 экземпляров Lada Vesta. Цена в Беларуси – от 24 650 рублей. Интересно, что на родине марки, в России, Vesta не самая популярная - ее обогнала более дешевая Lada Granta (у нас такая занимает только восьмое место).ЧТО ЕЩЕ ЛЮБЯТ БЕЛОРУСЫ?2. Volkswagen Polo (4214 проданных машин)Сборка: Калуга (Россия)Цена: от 29.971 рублейРаньше эта модель была самой любимой машиной белорусов. Но уже второй год Polo занимает второе место в рейтинге продаж. Считается, что машину разработали специально для рынка стран СНГ. Ее покупают и для себя, и на предприятия, и в такси, и в каршеринг. В этом году вышло второе поколение этой популярной машины. В названии модели исчезло слово Sedan – теперь формально это лифтбек, то есть багажник открывается как в хэтчбеке – месте со стеклом.3. Geely Atlas (3236 проданных машин)Сборка: Жодино (Беларусь)Цена: от 42.900 рублейВторой год подряд главная надежда белорусского автопрома занимает третье место в рейтинге продаж. Причиной популярности эксперты называют очень сладкий кредит, который предлагают потенциальным покупателям - первые три года под 1,9% годовых (если сразу оплатить минимум четверть стоимости машины). Впрочем, до запланированных объемов производства и продажи белорусско-китайскому автомобилю еще очень далеко. Грандиозные планы озвучили на открытии завода: в 2018 году хотели выпустить 25 тысяч машин, в 2019-м - 35 тысяч, в 2020-м - 60 тысяч, а потом и вовсе нарастить производство до цифры в 120 тысяч автомобилей в год! Правда, позже планы скорректировали. В итоге в 2019 году выпустили всего 21 тысячу автомобилей, в 2020 – 22,5 тысячи.4. KIA Rio (2964 проданных машины)Сборка: Санкт-Петербург (Россия)Цена: от 27.600 рублейПо итогам 2018 года эта модель была только на 21-строчке рейтинга самых продаваемых машин в Беларуси. По итогам 2019 – ворвалась сразу на четвертое место. В этот раз позиция закрепилась.5. Renault Logan Stepway (2506 проданных машин)Сборка: Москва (Россия)Цена: от 26.900 рублей.С девятого на пятое место поднялась «внедорожная» версия «Логана». Интересно, что производитель позиционирует эту машину как кроссовер, хотя это всем известный «Логан», только с немного приподнятой подвеской.6. Geely Emgrand X7 (2220 проданных машин)Сборка: Жодино (Беларусь)Цена: от 37.700 рублейПродолжает набирать популярность еще один белорусско-китайский кроссовер. По итогам 2018 года он занимал только 24-ую строчку, в следующем году вошел в десятку, теперь подвинулся еще выше. Правда, в этом году его собираются снять с производства – уступив конвейер более интересным моделям Geely.7. Skoda Rapid (2069 проданных машин)Сборка: Калуга (Россия)Цена: от 31.600 рублейЭта модель снова вернулась в ТОП-10 самых продаваемых машин в Беларуси. В прошлый раз она была лишь 12-ая, хотя до этого четыре года подряд уверенно держалась в середине рейтинга.8. Lada Granta (1969 проданных машин)Сборка: Тольятти (Россия)Цена: от 18.510 рублейУже второй год эта модель попадает в ТОП-10 (по итогам 2018 года она была на 11-й строчке, по итогам 2019 – на седьмой). В России «Гранта» уже второй год становится самой популярной моделью. Прежде всего из-за своей низкой цены.9. Geely Coolray (1901 проданная машина)Сборка: Жодино (Беларусь)Цена: от 46.900 рублейЭто новичок рейтинга. Впервые широкой публике новинку показали в октябре 2019 года - корреспондент «Комсомолки» тогда одним из первых среди журналистов провел краткий тест-драйв нового кроссовера. В 2020 году модель стали собирать на заводе под Жодино. Новинка сразу приглянулась белорусам: первую партию из 300 машин размели буквально за день.10. Lada Largus (1734 проданных машин)Сборка: Тольятти (Россия)Цена: от 24.920 рублейЭта модель в очередной раз взяла номинацию «Стабильность года». Этот универсал начал продаваться семь лет назад и уже успел завоевать доверие белорусов – стабильно держится на 7-8 местах уже много лет. Правда, в этом году немножко «съехал». Largus - это точная копия Renault Logan MCV, который выпускают в Румынии. В базовой комплектации - пять мест. Семиместная версия стоит на 4.380 рублей дороже – правда, там и комплектация побогаче.СМОТРИТЕ, КТО УШЕЛ!Lada XRAY (1154 проданных машин)Сборка: Тольятти (Россия)Цена: от 24.790 рублейВ предыдущие годы эта модель уверенно завоевывала сердца белорусов. Год назад машина занимала пятую строчку рейтинга. А в этот раз – вылетела из ТОП-10, оказавшись лишь на 14-ом месте.Renault Sandero Stepway (1443 проданных машины)Сборка: Москва (Россия)Цена: от 27.900 рублейУже второй года модель сдает свои позиции. «Сандеро» - компактный хетчбэк, сделанный на базе Renault Logan. Белорусам больше по душе внедорожная версия с увеличенным клиренсом. В прошлый раз модель занимала шестую строчку рейтинга, в этот раз из ТОП-10 автомобиль вылетел, заняв 12-е место.А ЧТО ЭЛЕКТРОМОБИЛИ?В 2020 году в стране отменили НДС и растаможку для электромобилей. В итоге, по подсчетам специалистов Malanka, количество электромобилей в Беларуси за год выросло в четыре раза: теперь их около 1600 штук. По мнению экспертов, рост числа электромобилей в Беларуси в 2021 году продолжится. Самые амбициозные прогнозы: 100 тысяч электромобилей в Беларуси к 2025 году. В частности, планируется, что этому способствует в том числе и рост числа зарядных станций, сеть которых развивает «Белоруснефть» под брендом Malanka. В начале марта в Беларуси была 251 «зарядка», к концу года их стало уже 405, а в течение 2021 года их количество обещают увеличить до 600, причем приоритет отдан быстрым и мощным станциям.Продажи новых электромобилей в Беларуси крайне малы: за весь 2020 год продано всего 16 штук: девять малюток Zotye E200 (внешне - брат-близнец немецкого Smart), четыре BMW i3 и три Jaguar I-pace.