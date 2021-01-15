Третий день ленту Фейсбука заполняют черно-белые фотографии прекрасных женщин с хэштегом #челленджпринят. Прошлый год был одним из самых непростых в новейшей истории нашей страны, но он показал, какие белорусские женщины смелые, сильные, мудрые, способные выдержать на своих плечах недюжинный груз и при этом остаться божественно красивыми. Поэтому посыл этого флэшмоба прост: давайте еще раз посмотрим, какие мы красивые, как нас много и как много мы можем.Принимают челлендж самые разные женщины: умудренные опытом и совсем юные, успешные и ищущие себя, домохозяйки, бизнесвумен, представительницы творческих и технических профессий.Участвуют во флэшмобе и известные белоруски: актрисы Светлана Зеленковская, Анна Маланкина, Анастасия Шпаковская, писательницы Наталья Батракова, Алена Масло, режиссер Александра Бутор, художница Раиса Сиплевич и другие. Кто-то специально делает новую фотографию в черно-белом цвете, а кто-то выбирает детские и юношеские снимки.«Загрузите одну черно-белую фотографию себя, только вы! Потом отметьте красивых женщин, чтобы сделать то же самое. Мы будем создавать красоту, наращивать себя вместо того, чтобы разрывать себя на части», - говорится в основном посыле, который сопровождает большинство фотографий. Многие женщины дополняют свой пост с черно-белой фотографией в соцсети воспоминаниями, философскими рассуждениями или просто жизнеутверждающими историями и высказываниями.«Этот год особенно проявил женскую чувственность, смелость, стойкость и достоинство, тепло, щедрость и душевность, - пишет семейный, репродуктивный психолог Анна Матуляк. - Так много вас таких прекрасных вокруг и рядом. Одну из них обнаружила внутри себя».«Благодаря счастливому детству и юности, у меня есть мои черно-белые портреты практически всех лучших фотографов Беларуси - мне повезло, и меня фотографировали и Сергей Брушко, и Дмитрий Брушко, Сергей Гриц и Сергей Плыткевич, Вадим Замировский и Леша Матюшков, Игорь Макалович и Аркадий Бирилко... Конечно, Дима Елисеев... Разные были времена... В основном, хорошие», - пишет выпускница журфака Юлия Абразей.«Когда 100 500 прекрасных барышень делают тебе вызов, знаете ли сложно отказать себе в приятном», - комментирует актриса и солистка группы NAKA Анастасия Шпаковская.В виртуальном альбоме этого флэшмоба уже около сотни черно-белых фотографий.P.S. Журналист \\"Комсомолки\\" не смогла остаться в стороне от этой акции. Чтобы никого не обидеть, я не упомянула в челлендже своих подруг. Потому что среди них нет некрасивых женщин - любая из них может своей фотографией украсить не то что ленту соцсетей, но и обложку глянцевого журнала.