В деревне Угляны в Беловежской пуще уже третий сезон устанавливают большую кормушку для птиц. Занимается этим общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны».Для чего она нужна? Чтобы зафиксировать, какие виды соседствуют на этой территории, ну и конечно для любителей наблюдать за птицами. Если нет возможности выехать в лес, то можно подключиться к онлайн-кормушке – и подсматривать за птицами хоть круглые сутки!Тем более, что на камере есть инфракрасная подсветка и она записывает звук. За месяц с не большим к онлайн-кормушке подключились больше 2300 зрителей, большинство из Беларуси.– Можно наблюдать, как к кормушке выстраивается очередь из четырех видов синиц, как хулиганят зеленушки, прилетает поклевать зерна сорока, черный дрозд дерзит сойкам... Ночью полевые мыши играют в догонялки, несколько раз в кадр попадали косули заяц-русак. Даже лисица неоднократно приходила! – рассказывает о кормушке орнитолог Вадим Прокопчук.На кормушке уже отметились 17 видов птиц. Кроме синиц, соек и зеленушек перед камерой красовались дрозд-рябинник, дрозд-деряба, черноголовый щегол, снегирь, зяблик.Причем все птицы в своей столовке ведут себя по-разному. Кто-то прилетает просто посидеть и помедитировать, а кто-то – как, например, зеленушки – задирается и прогоняет других. Кому-то больше нравятся семечки и зерна, черный дрозд налегает на ягоды, пестрый дятел – любитель яблок.У птиц исключительно здоровый рацион – в основном, это сырые семечки и зерна. Еда в кормушку подсыпается автоматически, а ягоды рябины, калины, черноплодной рябины, семена и орехи орнитологи выкладывают вручную.Кстати, в этом году в Беловежской пуще остались зимовать несколько видов перелетных птиц. Здесь замечены серые гуси, серые журавли, лебеди-кликуны и лебеди-шипуны, гоголи, серые и белые большие цапли, утки-кряквы и зимородки.