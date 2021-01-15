В Беларуси радиационный мониторинг в онлайн-режиме проводится пятью автоматизированными системами контроля радиационной обстановки (АСКРО). В их составе - 32 автоматических пункта наблюдения. Эти пункты расположены не только в зоне влияния БелАЭС, но и АЭС сопредельных государств – Украины, Литвы, России. Данные от таких систем предназначены в том числе и для принятия решения в случае чрезвычайной ситуации радиационного характера.- В зоне БелАЭС действуют 10 автоматических пунктов измерений контроля обстановки, от которых специалисты получают данные каждые 10 минут или 144 раза в сутки, - рассказал на пресс-конференции начальник службы радиационного мониторинга Белгидромета Михаил Коваленко. - Это данные от дозиметрических датчиков по измерению мощности дозы гамма-излучений. Кроме дозиметрических есть и спектрометрические датчики, на основании данных которых можно судить о содержании конкретного радионуклида в воздухе. В течение всего 2020 года радиационная обстановка в зоне размещения первой белорусской атомной электростанции и в целом по стране оставалась стабильной.Кроме автоматических пунктов наблюдения возле БелАЭС с 2016 года были организованы три дополнительных пункта отбора радиоактивных выпадений, три пункта отбора проб аэрозолей приземного слоя атмосферы, три пункта радиационного мониторинга поверхностных вод и четыре пункта проведения радиационного мониторинга почв. Собранные и накопленные данные нужны для дальнейшего их использования в качестве фоновых. А после запуска первого блока БелАЭС проведение радиационного мониторинга здесь позволит оценивать и контролировать степень влияния АЭС на окружающую среду.- Что касается развития систем автоматизированной мониторинга, то в последние два года были проведены работы по модернизации пунктов измерений АСКРО в зонах влияния Чернобыльской, Ровенской, Игналинской АЭС, - уточнил Михаил Коваленко. - Это даст возможность осуществить переход на более современную технологию, примененную при создании АСКРО Белорусской АЭС. В дальнейшем эти новшества позволят решить задачу создания Единой государственной автоматизированной системы контроля радиационной обстановки.