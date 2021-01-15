- Почему в Жировичах? Такого было его завещание, - объяснил «Комсомолке» иеромонах Амвилохий. - Он любил это место, часто сюда приезжал.Завещание экзарха было написано Филаретом еще в 2012 году. Тогда же, в год 35-летия его служения в Беларуси, церковь сняла о Филарете документальный фильм. Картину «Моя жизнь – служение» выставили в интернет в день смерти почетного митрополита. Посмотрев его, не остается сомнений, почему именно здесь он хотел обрести вечный покой. Ведь кроме прочих Филарет носил и титул священноархимандрита Свято-Успенской Жировичской обители.- Если бы этой обители не было, трудно представить, как бы проходило служение, - говорил Филарет в 2012 году, посещая Жировичи. - Я всегда переживал, переживаю и сочувствую тем архиереям, в епархиях которых нет монастыря. Общежительные обители имею глубинную традицию, предания. Подчас это нельзя передать даже словами. Это надо видеть и чувствовать. Когда я переступил порог этой святой обители (вероятно в 1978 году - Ред.), все здесь было внешне убого. Главный корпус, где теперь располагается семинария академии, нам не принадлежал. Братский корпус тоже. Поэтому, конечно, было неуютно. И тем не менее здесь жили люди преданные церкви, перенесшие все перипетии житейские… Я всегда вспоминаю слова нашего учителя, который призывал нас, находясь в церкви, дышать кислородом вечности. И какие бы убогие здесь не были условия жизни, а вот это дыхание ощущалось и тогда. Но сегодня жизнь изменилась и слава богу.Благодаря Филарету Жировичская обитель стала обновляться и сейчас является духовным центром Белорусской Православной Церкви. Его стараниями в Жировичах была возрождена Минская духовная семинария, а затем открыта духовная академия.В семинарии рассказывали, что в очередной раз возрождая жизнь монастыря, Филарет каждую неделю приезжал в Жировичи, читал лекции и участвовал в разрешении различных административных вопросов. А ведь путь это не близкий – 200 км от Минска.Похоронили митрополита Филарета на братском кладбище за алтарем Крестовоздвиженской церкови. Сто же это за место и почему его называют уникальным?Половину пространства храма занимает лестницаЕдва вы входите в Крестовоздвиженскую церковь, как попадаете на широкую лестницу. Поднимаетесь и оказываетесь в небольшом зале с алтарем. От стены до стены от силы шагов десять. Вот и вся церковь. И главное в ней – та самая лестница. Она символизирует крестный путь Спасителя.Изящный храм-кальвария в стиле позднего барокко с элементами классицизма был построен греко-католиками около 1730 года по аналогу Святой лестницы (Пилатова лестница), которая находится в капелле Святого Лаврентия в Риме.Правда, в ХVIII веке внутреннее убранство Крестовоздвиженской церкви было несколько другим.- Храм построили на средства пинской княжны (Элеонора Головничанка пожертвовала в 1716 году восемь тысяч злотых - Ред.). Она исцелилась в Риме на Святой лестнице и дала обет, что построит у себя на родине, в Жировицкой обители, подобную церковь. Это уникальный для Беларуси храм и самый совершенный в архитектурном смысле объект в монастыре, - рассказал «Комсомолке» искусствовед Сергей Харевский. - Он идеально вписан в ландшафт, располагаясь на самой высокой точке обители. Лестница в храме символизирует путь искупления через муки Господа, через его путь на Голгофу. Ты символически вместе со Спасителем проходишь этот путь, ассоциируя себя с ним, представляешь его мучения. Монах Шашалевич, обучавшийся в Риме, расписал стены храма, создав алтарной стене иллюзию лестницы уходящей в небо. В каждой из 33 ступеней был вмурован ковчежец с частичками мощей святых. Верующие на коленях, так и в Риме, поднимались вверх, произнося на каждой ступени по молитве.Правда, фрески закрасили в советское время. В современном храме есть три восстановленные фрески - Несение Господом Иисусом Христом креста на Голгофу, Обретение Животворящего Креста Господня равноапостольной царицей Еленой в 326 году и, в алтарной части, фреска Воскресения Спасителя. А частички мощей во второй половине ХIХ века достали из ступеней (сейчас их в храме 28) и поместили в крест, находящейся в Успенском соборе монастыря - справа от Царских врат.К православным храм перешел от греко-католиков в ХIХ веке. Когда же после Рижского мира 1921 года эта часть Беларуси была передана Польше, монастырь продолжал быть за православными. Правда, Крестовоздвиженскую церковь отдали католикам. До того, как храм снова перешел к православным, советская власть успела его использовать и как военный склад.- Службы в Крестовоздвиженской церкви проходят по воскресеньям, начиная с весны, когда тепло и не требуется отопление, - сказал нам иеромонах Амфиохий.Филарет завещал похоронить себя рядом с могилой старца МитрофанаЗа храмом расположилось небольшое, буквально на десяток могил братское кладбище. В монастыре рассказали, что кроме священнослужителей здесь перезахоронены останки насельников обители и представителей знатных фамилий Речи Посполитой, погребенных в XVII-XVIII вв. в усыпальнице Успенского собора. В 2007 году на кладбище были перезахоронены останки, обнаруженные под спудом Явленской церкви во время проведения реставрационных работ.Здесь могила архимандрита Николая (Редутто), возглавлявший монастырь в течение 30 лет (с 1852). В нескольких шагах покоится старец Иероним (Коваль), а рядом могила его ученика, схиархимандрита Митрофана (Ильина).По завещанию почившего Филарета его тело как раз и предали земле рядом с могилой старца. Митрофан пользовался особым уважением. Он скончался в возрасте 91 года в январе 2006-го, будучи старейшим клириком Белорусской церкви.Его жизнь – особая страничка истории монастыря. Николай Ильин командовал диверсионной группой в партизанском отряде имени Димитрова бригады Пономаренко, действовавшей в Брестской области. Среди его наград - медаль «За отвагу». После войны работал начальником хранилища на военной базе и главным инженером путевых дорожных мастерских. А в 1958 году он поступил в братию Свято-Успенского Жировичского монастыря.Знаменитый солист «Верасов» Александр Тиханович, бывший на его похоронах, так отзывался о старце в интервью журналу «Ступени»: «Это был человек, который делился своим духовным опытом с каждым, кто к нему приходил. Все они уносили с собой его необыкновенную любовь и тепло… Я счастлив, что Господь сподобил меня знать такого человека, получать его благословения неоднократно и учиться у него любви к Богу и людям».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Его благословение всегда было очень сильное»: верующие идут в минский кафедральный собор прощаться с митрополитом ФиларетомГроб с телом усопшего митрополита отправится в Жировичский монастырь (читать далее)Биография митрополита Филарета: родился в Москве, был церковным дипломатом и депутатом СССРМы собрали интересные факты из биографии первого предстоятеля Белорусской православной церкви Филарета (читать далее)