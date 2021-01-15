Минувшей ночью «Нью-Джерси Дэвилз» провел первый матч сезона Национальной хоккейной лиги против «Бостон Брюинз». Экс-игрок минского «Динамо» Егор Шарангович дебютировал в первом звене нападения вместе с Хьюзом и Палмиери.Матч завершился победой «Бостона» по буллитам (3:2). Белорус забитым голом или голевой передачей не отличился, но в целом показал высокий уровень. Егор Шарангович играл как в большинстве, так и в меньшинстве. Соперники три раза нарушил на нем правила. Сравнял счет «Нью-Джерси», когда Шарангович находился на льду. В овертайме у Егора был отличный шанс принести команде победу, но вратарь отразил его опасный бросок.В итоге Егор закончил матч с показателем полезности +1. Так что несмотря на поражение его дебют удался.Напомним, что Шарангович стал первым за пять лет белорусским хоккеистом, который сыграл в сильнейшей хоккейной лиге мира.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВпервые за пять лет белорус сыграет в НХЛ: кто такой Егор Шарангович, который появился в основном составе «Нью-Джерси Дэвилз»22-летний нападающий успешно прошел предсезонный отбор и в ночь на 15 января выйдет на лед в составе «дьяволов» (читайте далее)