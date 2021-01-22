«Они словно чувствуют энергетику»: как белорусская лаборатория работает со стволовыми клетками

Для работы со стволовыми клетками мало быть просто опытным специалистом. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Перед входом в лабораторию Института биофизики и клеточной инженерии Национальной Академии наук Беларуси нас с фотографом облачают в халаты и бахилы - все должно быть стерильно.

В этой лаборатории стволовые клетки проходят долгий подготовительный путь. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Здесь работают со стволовыми клетками, которым через какое-то время предстоит выполнить целительную роль. Как рассказал Владимир Крицкий, заместитель директора Института, у человека забирают крошечный кусочек жировой ткани, забирают оттуда стволовые клетки, создают им условия для размножения и задают определенные свойства. То есть, клетка из жировой ткани на животе может превратиться в клетку хрящевой или костной ткани.

Заведующая лабораторией Анна Полешко знакомит нас с оборудованием, которое используется на разных этапах: прибор, для сортировки клеток; бокс, где они размножаются до необходимого количества; аппарат, проверяющий их качество и жизнеспособность…

Заведующая лабораторией Анна Полешко. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Оборудование дорогое и высокоточное. Но при этом, как оказалось, важнее всего в работе со стволовыми клетками - люди. И не просто подготовленные специалисты, а умеющие чувствовать клеточный материал на необъяснимом энергетическом уровне. Потому что загубить клетки можно одним неверным движением руки.

- Выделение клеток – это ручная работа. И по нашему опыту, для нее нужна определенная энергетика человека. С клетками надо общение как с живым существом. Много было специалистов, у которых это просто не получалось. И умные, и со знаниями, с желанием, а работа с культурами клеток не ладится - и все!

Путь клеток от микроскопического кусочка жировой ткани до введения их в больное место многоступенчатый: тщательный отбор максимально пригодных и здоровых, селекция, размножение и т.д. Зато в институте с гордостью говорят о том, что таким образом они на сто процентов уверены в безопасности и эффективности своих клеточных продуктов.

- У нас в стране разработана целая нормативная база по применению биомедицинских клеточных продуктов, - рассказал Владимир Крицкий. - Они должны проходить сертификацию и иметь регистрационное удостоверение. Сегодня в Беларуси зарегистрировано восемь биомедицинских клеточных продуктов, четыре из них производит наш институт. Методы клеточной терапии после всех необходимых испытаний и клинических исследований утверждаются Минздравом в форме инструкции (их зарегистрировано уже более 50) и могут применяться на практике.

О возможностях стволовых клеток в лечении различных заболеваний - в интервью со специалистом:

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