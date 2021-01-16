За сутки в стране количество выздоровевших от коронавируса более чем на сотню превысило количество заболевших – COVID-19 подтвержден у 1941 человека, а выписаны как выздоровевшие были 2054 человека.За сутки умерли десять человек с подтвержденным коронавирусом, и общее количество смертей пациентов с ковидом в Беларуси достигло 1564 человека.Гомельские студенты-медики записали видеоролики, в которых объясняют, как правильно лежать на животе, если у вас ковид, и как делать дыхательную гимнастику в течение реабилитационного периода, чтобы уменьшить одышку и усталость. Посмотреть их можно вот здесь.В 46 странах мира уже началась массовая вакцинация от COVID-19. 18 января массовая вакцинация начнется и в России. В то же время есть случаи, когда люди, получившие вакцину, умирали спустя непродолжительное время. Самый громкий из таких скандалов произошел в Норвегии. Там после вакцинации скончались 23 человека. За ходом расследования наблюдает ВОЗ.Ученые предполагают, что им удалось найти способ предсказать, насколько серьезным будет течение болезни у того или иного пациента. Это можно сделать, основываясь на исследовании слюны. Пока проведены предварительные исследования, но если метод получит одобрение, можно будет прогнозировать тяжелое течение заболевания еще до того, как в организме начнутся серьезные изменения и пациенты смогут своевременно получить адекватное лечение.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Вот какой изящный способ придумали белорусские турфирмы, чтобы возить туристов в Украину: по возвращении даже самоизоляция не требуется!