Знаменитый авторынок в Малиновке выставили на продажу. Его попытаются продать с аукциона. В состав входит не только автомобильный, но и строительный рынок, а также торговый центр. Продают не только объекты недвижимости, но и все имеющиеся на рынке имущество – включая предметы быта, вплоть до канцелярских принадлежностей. Всего – 3257 позиций. Все продают одним лотом. Цена вопроса – 44 миллиона рублей (это примерно 17 миллионов долларов по курсу на середину января 2021-го).Отдельным лотом продают территорию стройрынка, включая имущество (всего 234 позиции). Начальная цена – 750 тысяч долларов.Рынок в Малиновке принадлежит известному белорусскому бизнесмену Юрию Аверьянову. Владелец минских клубов и вещевого рынка на стадионе «Динамо» основал рынок в Малиновке в 1994 году:- К этому моменту белорусы уже научились зарабатывать на торговле, и им захотелось ездить не на «Жигулях». Люди активно занялись перегоном автомобилей из Европы, - рассказывал «Комсомолке» Аверьянов. - В течение одного года стадион «Локомотив» (там продавали машины сразу после перестройки) и близлежащие территории были забиты автомобилями. Жители задыхались, но сделать ничего не могли. Мы пошли в горисполком с предложением вынести авторынок за пределы города. Трудно это давалось, но получилось.Машины потекли к нам нескончаемым потоком. Площадка вмещала 500 машин, но ради хорошего места перекупщики занимали места с ночи. Копеечная по нынешним меркам растаможка, кавказские и литовские перегонщики, смотанные пробеги и перебитые VIN-номера, машины с криминальным прошлым - этот рынок многое повидал. Расцвет Малиновки пришелся на нулевые годы.Несколько лет назад у Юрия Аверьянова начались серьезные финансовые проблемы: разгорелся конфликт с банками-кредиторами, за бизнесмена взялись контролирующие органы, возбудили уголовное дело. Аверьянову не помогло даже бегство в Германию: он был сначала арестован, потом отпущен под обязательство о явке, и сейчас ожидает экстрадиции. Его компании обанкротились и активы распродают. Сначала за 3,3 миллиона долларов выставили на продажу предприятие «Агрофирма Илья» оно выращивает зерно, картофель, рапс, занимается животноводством. Потом на продажу выставили столичный развлекательный комплекс с аквапарком «Дримлэнд» (цена вопроса 4,7 миллиона долларов) - говорят, к «Дримлэнду» проявляет интерес владелец группы компаний «А-100» Александр Центер. Затем на продажу выставили стройрынок в Уручье (начальная цена 4,5 миллиона долларов). Теперь очередь дошла и до Малиновки.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Бизнесмен Юрий АВЕРЬЯНОВ «Комсомолке»: «Первый рынок мы открыли под окнами обкома партии». Известный белорусский бизнесмен рассказал о том, как 20 лет назад реставрировал церкви, о том, почему предпочел Америке Беларусь, и о том, как третий год пытается изменить психологию беспросветной жизни на селеПерекупы-староверы, отсутствие покупателей и машины от 4 до 14 тысяч долларов: как живет авторынонок в Малиновке в век интернета и коронавируса