В субботу, 16 января желающие могли задать вопросы по прямой линии первому заместителю министра внутренних дел - начальнику милиции общественной безопасности Юрию Назаренко. Мы дозвонились замминистра и спросили о нескольких темах:Передачи на ОкрестинаУже две недели в изоляторах на Окрестина не принимают передачи для задержанных и арестованных. Такое объявление висит на двери ЦИП: «в целях обеспечения безопасности и уменьшения рисков, связанных с распространением на территории Республики Беларусь COVID-19, прием передач временно приостановлен». Передать можно только лекарства: ни теплую одежду для нынешних морозов, ни еду не принимают.- Да, информация такая была в средствах массовой информации, я свяжусь с ИВС, уточним, каким образом это все происходит. А так в принципе все, кто находится в ЦИП и ИВС, обеспечиваются всеми нормами довольствия, которые необходимы, - прокомментировал Юрий Назаренко.Видео о жестоком обращении с задержанными в РУВД 12 августаВо время прямой телефонной линии, которую в МВД проводили 19 декабря, замминистра высказывался о видео, снятом во Фрунзенском РУВД Минска и опубликованном инициативой ByPol. Напомним, на видео, снятом, судя по всему, в спортзале, люди (вероятно, задержанные) лежат на полу, кто-то стоит у стены или сидит на коленях. Некоторых во время опроса бьют за промедление с ответом. Тогда порталу Tut.by Юрий Назаренко рассказал, что по этому видео проводится проверка. Спустя 4 недели мы спросили о ее результатах.- Я пока не готов сказать о результатах проверки, у меня таких данных сейчас нет. Но, как я и говорил, назначена проверка министром, она проводится, - ответил замминистра внутренних дел.Отсутствие дела за разбитое окно в квартиреВ доме на минской улице Голубева 25 декабря кто-то разбил гайками окна, на которых были наклеены белые и красные снежинки, об этом сообщал ресурс «Радые свабода». Хозяева обратились в милицию, но в возбуждении дела им отказали. В постановлении об отказе сказано, что «данные лица в этом случае таким образом выразили свое несогласие с размещением на окне образа бело-красно-белого флага», а «действия неустановленного лица не являлись заведомо уголовно наказуемыми хулиганскими и не сопровождались хулиганскими побуждениями и мотивом».- Объясните пожалуйста, почему разбитое неизвестными людьми окно в квартире не считается хулиганством?- Я впервые слышу об этом, может быть, до меня эта информация не дошла. Я уточню по территориальности, и тогда буду готов дать ответ.Единую базу протестующих21 декабря в МВД заявили, что создана единая база протестующих. Там будут собраны данные участников протестов и администраторов Telegram-каналов, пользователи радикальных чатов. Указываются их пол, возраст, регион, место работы, учебы и увлечения.- Работает ли единая база участников протестных акций и сколько в ней на сегодня человек?- Такой информации я вам не могу предоставить. Это информация, которую мы не обязаны распространять. Это наша база.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В МВД назвали фейком и не стали комментировать запись о лагерях для протестующихГолос на аудио говорил также о гибели Тарайковского и защите главы государства (Читать далее)«Вещи сыну привезла! Даже если с ним в камере поделятся – не налезет»: что происходит на Окрестина без лагеря волонтеров и с передачами раз в неделюВозможность принести что-то родственникам, которые содержатся на Окрестина, теперь есть только по четвергам с 10 до 18. Мы побывали у стен изолятора (Читать далее)