На прямую линию с министром культуры Анатолием Маркевичем я позвонила с вопросами о наиболее ожидаемых премьерах в новом году.Как никогда зрители ждут легендарную «Павлинку» в Купаловском театре. Во-первых, открытие сезона, который традиционно начинался этим спектаклем, в обычное время так и не состоялось. Во-вторых, это будет «Павлинка» уже совсем с другими актерами – практически всех купаловцев, которые играли в этой постановке, уволили. Заявления они подали после того, как был уволен гендиректор театра Павел Латушко, а сами высказались против насилия в стране вслед за протестами, которые произошли после выборов президента в августе 2020 года…- Работа ведется очень серьезная, и мы уже видим ее результат. Сегодня спектакль готов для того, чтобы показать его зрителю, - ответил мне в телефонном разговоре Анатолий Мечиславович. – Но, к большому сожалению, отдельные актеры труппы немножко приболели. И без них премьера состояться не может. Это одна причина, по которой мы не можем выйти на сцену Купаловского со спектаклем «Павлинка». Мы немало привлекли молодых актеров, это здорово. Смотрели репетиции - такое впечатление, что команда работает уже не первый год, потому что все очень слаженно, очень качественно. Когда все станет на место в плане здоровья наших актеров, мы обязательно, надеюсь, в ближайшее время покажем «Павлинку» в новом исполнении.Сейчас мы работаем и над другими спектаклями из репертуара театра: «Вечер», «Земля Эльзы».- А когда ждать выхода в прокат фильмов «Купала» и «Авантюры Прантиша Вырвича»?- Этот вопрос и раньше звучал. Надо еще раз просто посмотреть сюжетную линию, иные аспекты. Пока я не готов вам сказать, в какое время мы можем ожидать выхода данных картин. Мы обсуждаем эти вопросы, есть подходы определенные. Надо принять выверенное решение.«СПРАВКА «КП»Белорусский зритель ждет премьеру «Купалы», а в Москве картина стала «Событием года»«Авантюры Прантиша Вырвича» и «Купала» - два художественных фильма снятых на киностудии «Беларусьфильм» в 2019 году.Фильм «Купала» основан на биографии известного белорусского поэта. Его уже посмотрели не только кинокритики. Осенью минувшего года в интернет была слита версия этого фильма, которую назвали черновой и пиратской. Премьеру версии официальной планировали (и это уже не первая попытка) на осень 2020 года. Но зрители, которые принципиально хотели посмотреть масштабное белорусское кино на большом экране кинотеатров, так ее и не увидели. Создатели картины заявили, что хотят сначала представить картину на престижных международных фестивалях категории А.Первый большой показ фильма состоялся в ноябре 2020-го в Москве на фестивале «Московская премьера», который проводится для поддержания единого пространства кино среди кинематографистов бывшего СССР. Картина получила приз «Событие года».Картина «Авантюры Прантиша Вырвича» снята по роману писательницы Людмилы Рублевской. Это история о том, как бедный шляхтич Вырвич и алхимик Бутрамей Лёдник оказались в центре борьбы магнатов за трон Речи Посполитой. Закрытый показ фильма был в марте прошлого года. Премьера в кинотеатрах, запланированная на май, не состоялась.Читайте также:Как живут актеры Купаловского театра после драматичных августовских событийПочему белорусы не видели фильм \\"Купала\\"Кто сыграл шляхтича-авантюриста?