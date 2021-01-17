Кот, который ненавидит овощиНедовольную мордочку этого белоснежного кота вы наверняка видели во всевозможных мемах. Знакомьтесь, Smudge lord или попросту Клякса – кот, который ненавидит овощи. Своенравный кот каждый раз воротит нос от них, как бы давая понять хозяевам: «Как это вообще можно есть?». Кляксу усыновила девушка из Канады 6 лет назад, обустроив ему отдельное место за обеденным столом, чтобы тот не прыгал гостям на колени. В июле 2018 года подруга девушки удачно сфотографировала Кляксу на его стуле, когда тот увидел перед собой тарелку ненавистной спаржи. А слава к нему пришла спустя год, когда к фото пользователи соцсетей добавили еще одно — кричащей женщины из реалити-шоу. Получился своебразный мем, где кот указывает девушке, как правильно. Сейчас на страничку Кляксы в instagram подписаны более 1,4 млн поклонников!Его физиономия облетела весь мир и теперь печатается на масках для лица, футболках и посуде, а вся полученная прибыль от продаж идет бездомным животным.Домашний поросенок по имени ХамонВзятый как минипиг, а затем выросший до размера обычной свиньи, Хамон любит спать с хозяйкой на диване, разыскивать печеньки у нее в сумке, греться на солнце и наряжаться в смешные костюмы (например, бекона). Хамон живет в Бразилии (Сан-Паулу) вместе с семейной парой и братьями-поросятами, а за их жизнью следят более 58 тысяч человек.Голодный кот по имени КроликЕще один бездомный белоснежный кот стал героем инстаграм в 2020 году и нашел хозяйку благодаря невероятной смекалке. Грязный котенок без хвоста стал буквально подталкивать проходящую мимо девушку зайти в зоомгазин. Когда та сдалась под натиском наглеца, кот сам повел ее к стеллажу с любимым кормом, предлагая оплатить его. Сердце девушки растаяло и теперь отмытый и откормленный кот по имени Кролик радует спасительницу и без малого 24 тысячи своих подписчиков.- Этот 2020 год был годом сильных испытаний для всех, лично я переживала очень тяжелые времена, поэтому попросила знак надежды. И внезапно пушистик, который всегда ждал меня у магазина, потряс мою жизнь, став моим маленьким товарищем. И благодаря ему я увидела, как хороша жизнь, - написала его хозяйка поздравление с Новым 2021 годом.Нью-йоркский модник - пес СпрутБрюссельский грифон с грустными глазами по имени Спрут не оставит равнодушным ни одного собачника, тому подтверждение из 176 тысяч подписчиков его странички. Малыш живет в Нью-Йорке, любит ходить по магазинам, обладает гардеробом масштабом голливудской дивы и читает много модной литературы. Кстати, собачки такой породы появились в Бельгии, где их очень ценили за способность ловить…мышей.Счастливые ежики Дарси и ПокиВы знали, что ежи очень заразительно улыбаются? Самый знаменитый ручной ежик инстаграма — улыбчивый Мистер Поки – умер 2 года назад: у него случилось заражение крови после операции на зубах, да и в целом живут ежи недолго. Мистер Поки часто путешествовал со своей хозяйкой-студенткой по Европе, фотографируясь на фоне достопримечательностей в смешной одежде. Но посты с другими ежиками, занявшими его место, появляются до сих пор, радуя без малого 2 млн подписчиков его странички в инстаграм.Впрочем, это не единственный милый и популярный ежик с роскошными фотосессиями. В далекой Японии вместе с хозяйкой Шота Цукамото жила еще и трехлетняя ежиха по имени Darcy The Flying Hedgehog, которую назвали в честь басистки из группы «The Smashing Pumpkins». Дарси любила улыбаться, чистить зубы и когда ее чешут по пузику. И хотя ежиха также умерла, ее страничку в инстаграм с 314 тысячами подписчиков занял уже четвертый по счету ежик. Благо, все они на одну мордочку.Кули и Хокуле – коты-серфингистыКот-серфингист? Почему бы и нет! На родине серфинга – Гавайях – живет кот по имени Хокуле, который не просто не боится воды, а еще и рассекает волны на доске вместе со своими человеческими питомцами Алессией и Патом (так указаны его хозяева).Кажется, на Гавайях все коты умеют серфить. По крайней мере, еще один кот (при том, одноглазый!) по имени Кули прекрасно справляется с этим. Две его хозяйки рассказывают, что не заставляли его – кот сам стал плавать, проявляя интерес к воде, а затем забираться к ним на шею и плавать так на доске. Чем выше – тем лучше все видно. Но в отличие от Хокуле, инстаграм-страничка Кули с 50-тысячной аудиторией давно не обновляется, и вопросы пользователей «Где же Кули» остаются без ответов.Луговые собачки Сварли и ДастинВы не сможете сдержать улыбку перед зверями, которые появляются на странице двух мелких луговых собачек. Смешные грызуны из Аризоны любят фотографироваться вместе со своими собратьями — лабрадудлем, утками, ежиком, лисой и черепахой, которые живут вместе с ними. Хозяйка Кэссиди рассказывает, что грызуны очень разные: Сварли — парень самостоятельный, а Дастин любит забираться на ручки, чтобы его погладили.КСТАТИУ отечественных животных тоже много смешных страничек в соцсетях. Например, «Комсомолка» уже писала про кота-толстяка из Минска по имени Перышко, который чуть-чуть не добрал до мирового рекорда. Сейчас спасенный котик худеет под чутким руководством временной хозяйки и под присмотром своих подписчиков в инстаграм.Черный кот по имени Мардук тоже родом из Минска: его спасли от сатанистов и назвали в честь норвежской блэкметал-группы. Этот кот с большими глазами любит слушать музыку, лежать в позе тюленя и приносить тапочки хозяевам, а еще очень любит разговаривать на кошачьем.Впрочем, не только котиками все умиляются. Например, гусь по имени Харвистер снимался во многих шоу, музыкальных клипах и обнимался с Андреем Малаховым. Его хозяин говорит, что Харвистер ничуть не глупее собаки и прекрасно поддается дрессировке.