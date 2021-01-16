«А как вы проводите рождественско-новогодние праздники?!» - с такой подписью минчанка Наталья Шнитко разместила в соцсетях свою фотографию с президентом Украины Владимиром Зеленским. На снимке, сделанном на украинском горнолыжном курорте Буковель, они выглядят как старые добрые друзья. Подписчики Натальи даже не все сразу поверили, что это настоящий президент Украины, а не двойник.- С Зеленским мы встретились в Буковеле на Рождество – 7 января, - рассказала Наталья. - В этот день сначала ребята знакомые рассказали: «Тут только что Зеленский был! Мы к нему подошли, спросили, можно ли с ним сфотографироваться, он согласился сразу! А как сказали, что из Беларуси, так еще и лыжи отстегнул, отошел в сторонку, чтобы хороший кадр получился, сфотографировался с нами».Когда я пошли кататься, заметила еще с подъемника, что Зеленский поехал по трассе и догнала его. Ехала за президентом на расстоянии вытянутой руки!- И его охрана тебя не прогнала?- С ним было 8-10 сопровождающих, но я бы не сказала, что это охрана. Просто они обеспечивали минимальную безопасность: смотрели, чтоб его не сбил никто, на подъемник он садился только с ними.Когда в конце трассы я попросила: «Владимир, можно с вами сфотографироваться?», он сразу согласился. Подождал, пока я достану телефон, пока его разблокирую. Я тоже сказала, что из Беларуси, где его любят, на что он ответил, что очень любит белорусов.Уже потом, после этой фотосессии мы увиделись еще раз на вершине горы, он ко мне подъехал, улыбнулся: «Еще увидимся!» - и поехал кататься. Говорят, он всегда такой: приветливый, общительный, всегда остановится, если люди попросят с ним сфотографироваться. Не могу сказать, что в Украине его все любят. Отзывы слышала разные. Но, как сказал нам один местный житель в Буковеле, Зеленский – единственный президент, который сделал в Украине дороги. Мол, до него никто этим почти не занимался, а он за полтора года сделал.- Ты не пожалела, что попала в Буковель именно в это время? Там же, наверное, повышенные меры безопасности были: досмотры, проверки?- Нет! За те два дня, что он там катался, ни одну трассу не закрыли, ничего. Не было дополнительных пропускных пунктов, нигде не обыскивали.- После этой фотографии ты проснулась знаменитой? Говорят, даже по российским и украинским телеканалам показывали.- Сама не ожидала таких последствий. Моя фотография и правда разлетелась по разным СМИ, ее показали в новостной программе в России. Один блогер обвинил Зеленского, что 8 января, когда вся Украина скорбит (в этот день в Иране разбился украинский пассажирский самолет – РЕД.), он катается на лыжах. Кто-то упрекнул президента Украины, что в стране локдаун из-за коронавируса, а он на курорте. Но локдаун был введен опять же 8 января, а он катался 6-7-го. Думаю, недоразумения возникли из-за того, что фотографию в соцсетях я разместила поздно вечером 7 января, а многие увидели ее на день позже.БЫЛО ДЕЛОАнгела Меркель сама покупает продукты в обычном супермаркетеМоя знакомая в Берлине часто встречает в обычном супермаркете Ангелу Меркель. По ее словам, канцлер Германии годами ходит в один и тот же магазин за продуктами, и предпочитает выбирать их сама. Как и все рядовые покупатели, стоит в очереди в кассу. Неподалеку от нее обычно находятся пару охранников, больше никаких мер предосторожности окружающие не замечают.Однажды моя знакомая отважилась сфотографировать фрау Меркель в торговом зале. К ней подошел охранник и вежливо шепотом на ушко попросил фотографию удалить. Когда она фотографировала канцлера Германии через пару лет, в мае минувшего года, никто на это уже не обратил внимания.