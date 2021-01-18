В середине учебного года в Березовском районе четыре директора школ лишились своих должностей: директор СШ №1 райцентра Николай Жукович, руководитель Здитовской средней школы Виталий Жукович, директор средней школы №3 Белоозерска Светлана Карпович и директор Березовской базовой школы Инна Жукович. В поддержку директоров собирали подписи, но в итоге те все равно лишились постов. \\"Комсомолка\\" узнала, где сейчас бывшие администраторы.\\"Сёння несці дырэктарскі крыж – роўна подзвігу\\"- Я і зараз не ведаю, чаму мне прапанавалі напісаць заяву, каб пакінуў пасаду дырэктара. Можна толькі меркаваць, дзе я саграшыў. Можа быць, адна з прычын, што я даўно (аж 26 гадоў!) з'яўляюся кіраўніком? Цяжка сказаць. Я вырашыў не змагацца, а проста папрасіў працоўнае месца ў сваёй школе. І 31 снежня быў пераведзены ў намеснікі дырэктара навучальнай установы па вучэбнай рабоце. Гэта мяне задаволіла, - рассказал \\"Комсомолке\\" Николай Жукович, бывший директор СШ №1 Березы. - Я нічога не губляю. У зарплаце, відаць, таксама, таму што я настаўнік-метадыст і выдатнік адукацыі Рэспублікі Беларусь.- Не могу не спросить: вам предложили уволиться по политическим мотивам?- Мне сказалі, што не па палітычных, а так атрымалася. Я ў выбарчых кампаніях не ўдзельнічаю. І дзякаваць Богу, што я змяніў пасаду. Сёння несці дырэктарскі крыж – роўна подзвігу! Патрэбна пашкадаваць ужо і сябе як асобу. А самае галоўнае, я з’яўляюся аўтарам пяці вучэбных дапаможнікаў па літаратурным чытанні і беларускай літаратуры для вучняў усёй рэспублікі. Спадзяюся, што стане больш вольнага часу на творчасць, на выданне вучэбна-метадычных кніг і на разнастайныя сустрэчы з калегамі.- Обрадовались ли ваши коллеги и ученики тому, что вы остались в школе?- У першую чаргу, я гэтую радасць адчуў ад калег. Яны сапраўды мяне падтрымліваюць, задаволены, што я побач з імі. Мы шмат гадоў разам - не аднаму дапамагаў у гэтым жыцці. У нас у школе добры і дружны калектыў. Самае галоўнае, што мы даём добрыя веды нашым выхаванцам. У мінулым навучальным годзе з 78 нашых выпускнікоў 11-х класаў 86 працэнтаў паступіла ў вышэйшыя навучальныя ўстановы. Гэта вышыня за ўсе гады майго кіраўніцтва! 26 гадоў быць дырэктарам вялікай гарадской школы – гэта многа! Хварэю цукровым дыябетам. Трэба і сябе пашкадаваць. Да пенсіі мне засталося шэсць гадоў.\\"Я потеряла серьезно в зарплате. Содержу себя сама\\"В средней школе №3 Белоозерска нам рассказали, что они собирали подписи в поддержку их бывшего директора.- Передавали подписи и не только в Березовский райисполком, и на Брест, и даже президенту (электронное обращение) отправляли, - говорит одна из сотрудниц школы. - Мы не понимаем причину написания этого заявления по собственному желанию.Бывший директор средней школы №3 Белоозерска Светлана Владимировна Карпович рассказала \\"Комсомолке\\", что перестала быть директором в конце декабря. Она написала заявление на увольнение по соглашению сторон.- Я трудоустроилась на замену декретного отпуска - до лета - в Центр дополнительного образования детей и молодежи города Белоозерска. Я там заместитель директора по учебно-воспитательной работе. И еще работаю учителем в 3-ей школе - я свои часы оставила. Вы же понимаете, что я потеряла серьезно в зарплате. Я содержу себя и дом сама, поэтому обязана зарабатывать.- Ваши коллеги говорят, что они не хотели, чтобы вы уходили. Вы тоже не хотели уходить со своей должности?- Я только наладила работу в школе для того, чтобы работать дальше... Как получилось, так получилось.Как писал в декабре портал TUT.BY, Инна Жукович и Светлана Карпович были председателями избирательных комиссий на участках, где победила Светлана Тихановская. А Виталий Жукович в предвыборную кампанию собирал подписи за Виктора Бабарико.\\"Я не планировал увольняться\\"В школе в Здитово \\"Комсомолке\\" сказали, что их бывший директор Виталий Жукович у них уже не работает.- Я уволился по соглашению сторон. Позднее мне было предложено отделом по образованию пойти работать заучем в свою же Здитовскую школу. Я долго думал над этим, но отказался - за время 14-летней работы директором школы мы с коллективом школы смогли здорово активизировать образование в Здитово, наш опыт был рекомендован к распространению Министерством образования РБ. Мне нужно вначале понять, что я сделал не так. Сейчас я каждый день думаю над вопросом: \\"Что делать дальше?\\". По большому счету я ушел в никуда, - рассказал \\"Комсомолке\\" уже бывший директор Здитовской средней школы Виталий Жукович. - Мне нравилось работать в школе, я не планировал увольняться. Могу подтвердить, что я по-прежнему заинтересован работать в сфере образования, но в понятной позиции. В личной беседе мне говорили, что я непатриотичный директор, который не может подготовить патриота-выпускника. Но потом мне, непатриоту, предложили административную работу в школе... В сентябре за эффективную работу в системе образования меня наградили грамотой Минобразования. А накануне увольнения узнал, что в райисполком пришла благодарность за предоставления опыта образовательных практик Здитовской школы на международной конференции.По словам Виталия Жуковича, в июле прошлого года он был членом инициативной группы по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты Республики Беларусь Виктора Бабарико.Инна Жукович, экс-директор Березовской базовой школы, сейчас работает заместителем директора СШ № 2 Березы. Информация об этом есть на сайте школы.ОФИЦИАЛЬНООтдел по образованию: \\"Все трудоустроены\\"- Несколько директоров покинули свой пост. Напрашивается вопрос: нашлась ли им работа?- Все трудоустроены, - был c нами немногословен начальник отдела по образованию Березовского райисполкома Александр Шимчук. Еще в декабре порталу \\"Першы рэгіен\\" Шимчук сообщил, что директора увольняются по своей инициативе. «Наверное, устали», - сказал он тогда.