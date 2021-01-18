За последние сутки в Беларуси диагноз коронавирус подтвердился еще у 1 тысячи 924 человек. А с начала пандемии «ковидом» заразились в Беларуси уже 225 тысяч 461 человек. К сожалению, обновилась и статистика смертности от коронавирусной инфекции - еще 9 умерших за сутки. За все время в Беларуси умерли 1 тысяча 582 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией. Домой за сутки выписали 2 тысячи 532 пациента. А за все время распространения коронавируса в стране переболели и были выписаны из медучреждений 209 тысяч 208 «ковидных» пациентов.В мире число подтвержденных случаев увеличилось на 688 тыс. и теперь превышает 92,5 млн. Больше всего случаев инфицирования зарегистрировано в США - 23 097 938. На втором месте Индия (10 542 841), затем Бразилия (8 324 294) и Россия (3 544 623).Министр здравоохранения рассказал, когда обычный белорус сможет привиться от коронавируса- Белорусы смогут привиться от коронавируса приблизительно в апреле. На тот момент мы уже должны будем закончить вакцинацию наиболее уязвимых групп населения, среди которых медицинские работники, сотрудники транспорта, педагоги, сотрудники СМИ. И после этого начнем работать уже с другими группами населения, - отметил Дмитрий Пиневич в эфире программы «Неделя» на телеканале СТВ.По его словам, уже был подписан контракт на 170 тысяч вакцин «Спутник V». Это только первая парти вакцин.- До Нового года мы получили 20 тысяч вакцин. Была проведена проверка качества их безопасности. На данный момент происходит вакцинация медиков. Уже в ближайшее время мы получим следующую партию, которой планируем привить педагогов. В первом квартале 2021 года мы должны выпустить уже под белорусским брендом вакцину «Спутник V» совместно с российскими коллегами на базе предприятия «Белмедпрепараты», - заявил глава Минздрава.В Минске умер известный историк, у него был подтвержденный случай коронавирусаДоктор исторических наук Леонид Лыч скончался 17 января. Восьмого февраля ему исполнилось бы 92 года. Несколько недель он находился в больнице, лечился от коронавируса. Леонид Михайлович – соавтор книг «Гісторыя Беларускай ССР», «Гісторыя рабочага класа БССР», «Гісторыя Мінска», автор книги «Нарысы гісторыі Беларусі», монографий, в том числе – «Беларуская нацыя і мова», «Назвы зямлі беларускай», «Гісторыя культуры Беларусі».Ученые получили новые данные об осложнениях после коронавирусаПримерно две трети пациентов с COVID-19, которые лечились в больнице, даже спустя полгода после болезни могут страдать от последствий инфекции, пишет Deutsche Welle. К таким результатам исследования, проведенного в Ухане, пришли ученые. Их выводы опубликованы в медицинском журнале The Lancet. Самые часто встречающиеся долгосрочные последствия коронавиуса — боли в мышцах, усталость и психические расстройства: тревога и депрессия.Для этого исследования ученые обследовали 1733 инфицированных, которые были выписаны из больницы Цзинь Инь-Тань в Ухане с 7 января по 29 мая 2020 года. Средний возраст пациентов – 57 лет, 48% из них – женщины, 52% - мужчины. Большинство пациентов нуждались в дополнительном снабжении кислородом. Их снова обследовали с середины июня по начало сентября: выяснилось, что у 76% был хотя бы один симптом, который сопровождал их все время после заражения.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Глава Минздрава рассказал, что в Беларуси сохраняется тенденция по снижению заболеваемости пневмониямиПиневич отметил, что с начала февраля может быть замечен небольшой рост пневмоний. (подробности)Самоизоляцию оплатят и дадут больничный без врача: что в Беларуси в 2021 году разрешили делать для заболевших работниковВо время пандемии коронавируса в Беларуси расширили права работников. Новые правила уже вступили в силу и коснутся практически каждого! Рассказываем подробности