В Гомеле за «коктейли Молотова» на протестах судят школьника и двоих взрослых Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Гомеле 18 января по резонансному делу начался суд, который ждали многие. Пожалуй, впервые за последнее время столько желающих присутствовать на заседании не смогли попасть в зал. Очередь к посту в милиции растянулась на весь коридор, тем временем в зале сидели уже около 30 человек и свободным мест не было.

Чтобы попасть на заседание, люди стояли в очереди, но в зал все не вместились Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Дело в том, что за решеткой оказался школьник Никита Золотарев, которому сейчас 17 лет, а на момент задержания 10 августа было всего 16. Парня обвиняют сразу по трем серьезным статьям: «участие в массовых беспорядках», «незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ» и «насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел».

Никита в СИЗО уже больше пяти месяцев, многие в Гомеле знают о выступлениях его отца, который рассказывал, что сына избивали, что после допросов он оказался в больнице. Мало того, у подростка - эпилепсия. Отец заявлял об избиении сына силовиками, но в возбуждении уголовного дела отказали.

Отец Никиты заявлял, что сына избивают Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Вместе с Никитой судят еще двоих взрослых - Леонида Ковалева и Дмитрия Корнеева. По версии следствия, Ковалев сделал «коктейли Молотова» и предложил Корнееву и Золотареву их применить на протестах после выборов. Но «подозрительное поведение молодых людей привлекло внимание сотрудников милиции, которые направились к ним с целью проверки, и те убежали». Один из них, по официальной версии, бросил бутылку в сторону милиционеров.

Двое потерпевших служат по контракту в местной части Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Потерпевшие - двое молодых людей в черных повязках, сидят на первой скамье. Оба - военнослужащие местной части, контрактники внутренних войск.

Суд начался допросом обвиняемых, они не признают свою вину полностью. Свои показания и версию событий все обвиняемые должны изложить на следующем заседании.