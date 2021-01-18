Многоквартирная высотка (118 квартир) по проспекту газеты «Правда», 16 в Минске была отключен от отопления в воскресенье 17 января около 19.00. Причина банальна – аварийная ситуация: в одной из квартир прорвало батарею, вода хлынула и стала заливать этаж.Благо хозяев нашли быстро, они приехали в одно время с аварийной службой. Логика подсказывала, что выход этой проблемной батареи надо было заварить, в крайнем случае, отключить один стояк, но не весь дом в два подъезда!Когда жильцы поняли, что за окном -25, а батареи ледяные, они начали массово звонили по номеру 115, тоже делали и с раннего утра 18 января. Диспетчер отвечала, что заявки есть, аварийная свое дело сделала, остальное - за ЖЭС, который тоже в курсе, как и ЖРЭО Московского района. В итоге выяснилось, что вышел из строя регулятор.Люди греются под тремя одеялами, сидят под пледами в термобелье и байках, включают обогреватели, а кто-то пьет виски. Температура воздуха в некоторых угловых квартирах к утру опустилась до 10 градусов. В тех, которые в середине дома, до 14-17.Надо сказать, что еще раньше, в субботу 16 января во втором подъезде дома №16 по проспекту газеты «Правда» уже были проблемы: на одном из верхних этажей прорвало батарею, и поэтому весь второй подъезд оказался без отопления. Сотрудники ЖЭС пытались что-то делать, батареи в доме гудели, температура в них повышалась. А в итоге, в воскресенье, после второго прорыва уже в другой квартире, без отопления остался весь дом.«Комсомолка» отправила актуальные вопросы по поводу аварийного отключения отопления тепла в многоквартирных домах в ГО «Минское городское жилищное хозяйство». Спросили – в каких случаях при сильном морозе можно отключить от тепла весь дом и на какое врем. Должны ли при аварийной ситуации сотрудники ЖЭС работать в выходные и ночью? Наконец, положен ли жильцам в этом случае перерасчет?Как только мы получим комментарий – обязательно опубликуем.Кстати, батареи в доме №16 потеплели только через 17 часов после масштабного отключения. Итого: отопление в доме, где живет 118 семей, отсутствовало с 19.00 17 января по 12.00 18 января.