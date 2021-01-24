Беременная работница не отработала полгода: сколько можно взять трудового отпуска и за свой счет

Право работника на социальный отпуск не зависит от продолжительности работы у данного нанимателя. Фото: unsplash.com

Устроилась на работу в октябре 2020 года. Хочу в начале февраля взять весь трудовой отпуск (35 дней) и за свой счет 30 дней, так как потом ухожу в декрет. Это возможно? Сколько можно взять трудового отпуска и отпуска за свой счет?

Алена

Да, возможно, но есть нюансы.

Несмотря на то, что на новом месте беременная работница не отработала полгода, трудовой отпуск по ее желанию обязаны предоставить полностью. Но не в любое время и именно перед декретом (пункт 1 части 2 статьи 166 Трудового кодекса Республики Беларусь). И даже не имеет значения, если уже составлен график отпусков, вам предоставят отпуск на основании заявления. Вполне возможно, что затребуют медсправку о беременности.

Но обязанность нанимателя в предоставлении беременной работнице отпуска за свой счет Трудовым кодексом не предусмотрена. В вашем случае можно взять социальный отпуск без сохранения заработной платы, предусмотренный статьей 190 Трудового кодекса.

Он предоставляется по семейно-бытовым причинам, для работы над диссертацией, написания учебников и по другим уважительным причинам. Продолжительность - не более 30 календарных дней, если иное не предусмотрено коллективным договором, нанимателем. Но уважительность причин оценивает именно руководитель, и он вам может отказать, если иное не установлено коллективным договором.

Право работника на социальный отпуск не зависит от продолжительности работы у данного нанимателя (часть 2 статьи 183 Трудового кодекса).