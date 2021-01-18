Не зря перед крещенскими морозами городское ЖКХ сообщило о том, что будут дежурить аварийные бригады. Работы для них в последние дни, похоже, было немало. Минчане, живущие в разных районах города, в соцсетях и домовых чатах частенько жаловались на прорывы батарей и, как следствие, отключение подачи тепла в квартиры. Например, на проспекте газеты «Правда» без тепла остался целый 118-квартирный дом!«Комсомолка» задала специалистам ГО «Минское городское жилищное хозяйство» пять вопросов по поводу аварийного отключения отопления тепла.- Если прорвало батарею в одной из квартир, хозяев, которых не было на месте, удалось быстро найти, чтобы они открыли аварийной команде дверь, то отключается эта проблемная батарея, весь стояк в доме или весь дом?- Аварийные службы Минска, эксплуатирующие организации всегда стараются минимизировать отключения. То есть при наличии технической возможности течь будет локализована и отключения производится не будет вообще. В случае если выявлена течь радиатора и имеется возможность отключения только проблемного радиатора (предусмотрено проектом и установлены шаровые краны) - его и отключат.При отсутствии запорной арматуры на радиаторе, отключат весь стояк отопления. Но не стоит забывать, что есть дома старой застройки, в которых техническое подполье отсутствует, т.е. отсутствует техническая возможность производить отключения отдельными стояками. В таком случае, отключаться будет весь дом.По такому же принципу будут проводиться работы, если хозяев квартиры, где прорвало батарею, оперативно найти не удается. В идеале – затронуть как можно меньше потребителей.- В каких случаях от отопления могут отключить весь дом и какое время, когда температура воздуха за окном -17 днем и -25 ночью?- Ликвидация возникающих аварий и инцидентов на оборудовании теплоисточников, тепловых сетях, внешних и внутренних трубопроводов газо-, водо- и электроснабжения производится оперативно.Из-за аварии на теплоисточнике или тепловых сетях, при длительном отключении или ограничении теплоснабжения, организовано дежурство персонала для контроля за состоянием систем теплопотребления и во избежание размораживания внутридомовых систем теплоснабжения.В соответствии с установленными сроками обеспечивается опорожнение (когда температура воды в обратной магистрали снижается до 5°С при температуре наружного воздуха ниже 0°С), а после ликвидации аварии на теплоисточнике или тепловых сетях – заполнение внутридомовых систем теплоснабжения теплоносителем по согласованию с энергоснабжающей организацией.- Если в мороз отключен от отопления дом, то потом, чтобы его нагреть, придется использовать очень много тепла, которое оплатят жильцы. Так ли это?- Больше, чем есть по счетчику, жильцы не заплатят. Плата за коммунальные услуги исчисляется исходя из фактического потребления услуги в натуральном выражении на основании данных приборов индивидуального или группового учета, а при их отсутствии – на основании норм потребления, установленных местными исполнительными и распорядительными органами.- При экстренном отключении отопления положен ли жильцам перерасчет? Если положен, то каков алгоритм его получения?- Перерасчет по услуге «Теплоснабжение (отопление)» в жилых домах производится по фактическому несоответствию температуры санитарным стандартам. В домах, оборудованных приборами учета расхода тепловой энергии, производится только при температуре воздуха в жилом помещении менее +18 градусов более одних суток.Если же счетчики в доме по какой-то причине отсутствуют, а таких домов в Минске немного, то, как сказано в документах: «в случае неоказания услуг по теплоснабжению или их оказания с перерывами, превышающими 24 часа, перерасчет платы при отсутствии групповых и (или) индивидуальных приборов учета производится на сумму стоимости объема неоказанных услуг. Объем (количество) неоказанной услуги в случае отсутствия прибора учета рассчитывается исходя из норматива потребления коммунальной услуги, установленного местным исполнительным и распорядительным органом, и общей площади жилых помещений, а также продолжительности неоказания коммунальной услуги».Перерасчет платы в случае неоказания основных жилищно-коммунальных услуг либо оказания их с недостатками проводится на основании:- претензионного акта;- акта независимой проверки (экспертизы) или судебного постановления;- акта о неподтверждении объемов и качества выполненных основных жилищно-коммунальных услуг, оказываемых на конкурентной основе.Акты составляется в трех экземплярах, подписываются представителем местного исполнительного и распорядительного органа, уполномоченного лица, организации собственников и представителем исполнителя.Но надо помнить, что перерасчет платы в случае неоказания основных жилищно-коммунальных услуг либо оказания их с недостатками дважды за один и тот же период не производится.Получается, что если из-за аварии от тепла был отключен дом и длилось это менее суток (как в доме на проспекте газеты \\"Правда\\"), а акты на температуру ниже 18 градусов не были составлены, то перерасчет не произведут.- Если приехала аварийка и сделала свою работу и передала дальше по эстафете доделывать все ЖЭС, то при экстренной ситуации (низкая температура воздуха) должны ли работники ЖЭС работать в выходной день, ночью?- Аварийную ситуацию должны устранять и в выходные дни, и ночью. Для контроля по обеспечению бесперебойной работы систем тепло-, электро- и водоснабжения в жилищном фонде, при ожидаемом понижении температуры наружного воздуха, в эксплуатирующих организациях обеспечено круглосуточное дежурство (на рабочем месте) ответственных дежурных инженерно-технических работников и специальных мобильных бригад (электрик, сварщик, специалист контрольно-измерительных приборов и автоматики, специалист по ликвидации чрезвычайных (аварийных) ситуаций, дворник).