Стандартная ставка подоходного налога, который каждый работающий белорус автоматически уплачивает в бюджет, составляет 13%. Исключение было сделано для специалистов отечественного IT-сектора: резиденты Парка высоких технологий и индустриального парка «Великий камень» уплачивали налог по пониженной ставке – 9%. Норма эта была установлена Декретом президента, который был подписан в конце 2017 года. Планировалось, что льготное подоходное налогообложение и другие преференции для IT-сектора (к примеру, освобождение от налога на прибыль и НДС - вместо него резиденты ПВТ уплачивают 1% от валовой выручки в пользу администрации ПВТ) должны были действовать до 2049 года.- Главная цель документа — создать такие условия, чтобы мировые IТ-компании приходили в Беларусь, открывали здесь свои представительства, центры разработок, - пояснял значение принятых либеральных мер Александр Лукашенко несколько лет назад.СТАВКА ПОДОХОДНОГО НАЛОГА ДЛЯ АЙТИШНИКОВ УВЕЛИЧИЛАСЬ С 9% ДО 13%Несмотря на то, что «декрет о ПВТ» носит стратегический продолжительный характер, с начала 2021 года некоторые его положения, по крайней мере, временно, утратили силу: в начале января вступил в силу новый Налоговый кодекс.В нем, среди прочего, содержатся новые ставки подоходного налога для работников IT-предприятий: льготные 9% повышены до стандартных 13%. Причина повышения – коронавирус, а сама мера называется временной. Обещают, что повышенная ставка будет действовать до 2022 года.Вот как пояснял этот аспект министр финансов Юрий Селиверстов.- Льготы да, действительно, были обещаны, они, в общем-то, и присутствуют. Мера временная, на общую отмену, корректировку декрета (о ПВТ. — Авт.) таких вещей не принято. То, что льготы были обещаны, но коронавирус нам же тоже никто не обещал. И, по большому счету, жизнь вносит какие-то коррективы, понадобились дополнительные затраты, причем серьезные, на систему здравоохранения.Вместе с тем, одна из весьма значимых льгот, которые получают резиденты ПВТ и «Великого камня» сохранилась: отчисления в ФСЗН они производят не в общеустановленном порядке, а для расчета берется средняя заработная плата по стране.«ВОПРОС СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»Повышение подоходного для белорусских айтишников оказалось весьма резонансным. В эфире одного из телеканалов эту меру прокомментировал министр по налогам и сборам Сергей Наливайко.По его словам, это решение больше относится к сфере социальной ответственности и вызвано необходимостью «минимизации льгот для выравнивания конкуренции», нежели стремлением отыскать дополнительный источник пополнения бюджета.- По большому счету, мы просто привели в соответствие те ставки налога, которые есть у работника сельского хозяйства, работника промышленности, бюджетной сферы — и вот этой категории работников. С точки зрения дополнительных поступлений (в бюджет - Авт.) это абсолютно не те цифры, которые влияют на бюджет, на общее его наполнение — на мой взгляд, это гораздо более важные вопросы социальной справедливости и социальной ответственности, - подчеркнул Сергей Наливайко.ТОЛЬКО ЦИФРЫПо данным за 2018 год суммарный объем налоговых платежей от IT-компаний и их работников превысил полмиллиарда и составил 567,4 миллиона рублей. При этом в расчете на одного работника IT-сферы платежи по налогам составляли около 14,5 тысяч рублей. Таким образом, налоговые выплаты сотрудника компании, которая является резидентом ПВТ, превышали выплаты «среднего» работника в области экономики в 4,74 раза, а средний заработок айтишника был почти в 5 раз больше показателя средней зарплаты по стране.Про это и не только мы писали детально и подробно вот здесь.ЭКСПЕРТ: «КОГДА ГОСУДАРСТВО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ТО ПОСЫЛАЕТ ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ СИГНАЛ ИНВЕСТОРАМ - И ВНУТРЕННИМ, И ВНЕШНИМ»- Во-первых, мне кажется не совсем рациональным, когда о вопросах социальной справедливости рассуждает министр по налогам и сборам, пускай о ней рассуждают в Министерстве труда и социальной защиты, - выразил в беседе с «Комсомолкой» свою точку зрения экономист, директор исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик.- Второй момент, собственно можно было бы согласиться с необходимостью уравнять ставки подоходного налога, чтобы все платили одинаково. Но государство могло пойти иным путем, создать равные условия, условия социальной справедливости: Можно было реализовать какую-то иную конфигурацию, например, снизить подоходный налог до 9% для всех категорий работников, но введем дополнительный налог с дохода в размере 4%-5%, поступления от которого будем направлять на конкретные прозрачные цели - скажем, на медицину. Обращает на себя внимание еще один момент: декретом ставка подоходного налога для работников резидентов ПВТ была закреплена вплоть до 2049 года. Сейчас нормы изменены. Но государство - и в этом его сущность - должно гарантировать выполнения взятых обязательств. Когда оно отказывается от них, то посылает очень плохой сигнал любым инвесторам - и внутренним, и внешним. Есть и юридические вопросы: норма пониженного подоходного налога была введена декретом президента. Сейчас ее отменили, введя обновленный Налоговый кодекс. Но статус декрета - выше. Нет ли здесь противоречий, нарушений законодательства?- Некоторые IT-организации по тем или иным причинам (например, после протестов, последовавших за президентскими выборами 9 августа и сопровождавшимися в первые дни отключениями интернета) задумываются (а некоторые, и реализовывают) про релокацию бизнеса. Повышение подоходного налога может стать дополнительным стимулом для еще больше активизации этого процесса?- Может, но только в том контексте, о котором я сказал: если бизнес видит, как государство нарушает взятые на себя обязательства, то это может подтолкнуть его к ожиданию возможных дальнейших нарушений, стремлению перевести свои процессы в те юрисдикции, где больше гарантий и уверенности. Но чисто в финансовом плане повышение подоходного налога с 9% до 13% вряд ли станет существенной дополнительной мотивацией.- Могут ли IT-компании переводить своих сотрудников на серые схемы, зарплату в конверте?- Привлекательность специальных режимов ПВТ и «Великого камня» в том, что взносы с Фонд социальной защиты там даже по новым нормам уплачиваются со средней зарплаты. Если и это будет пересмотрено, тогда, полагаю, начнется исход IT-предприятий или в теневой сектор, или просто за пределы Беларуси. Что касается повышения подоходного налога, то для бюджета это может дать позитивный, но краткосрочный эффект. Пока количество уехавших из страны айтишников, не превысит эту экономическую эффективность.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Белгазпромбанке новый постоянный руководитель - Надежда Ермакова. В разные годы она возглавляла Беларусбанк, руководила и Национальным банком Беларуси. 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