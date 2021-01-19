За последние пять лет только один раз в бюджете Минска совпали суммы доходов и расходов - в 2017 году. Все следующие годы главный финансовый документ города утверждался с дефицитом. Самый большой дефицит был заложен в прошлом году - 340 миллионов рублей. Удалось ли удержаться в рамках этой суммы, городские власти еще подсчитают. Вероятнее всего, да, поскольку в первом полугодии столица заработала больше, чем потратила.На 2021 год бюджет Минска также утвержден с дефицитом - в 200 млн рублей. Заработать город планирует 5,55 млрд рублей, а потратить - 5,75 млрд.93% доходов (5,17 млрд) столица получит за счет налогов, 6% (330,8 млн) – различные неналоговые доходы (к примеру, от использования имущества, которое находится в госсобственности, от сдачи в аренду земельных участков и другое).Еще 50 млн рублей поступят в бюджет в виде субвенций (они выдаются на конкретные цели, в частности, на финансирование расходов по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС или мероприятий по обеспечению занятости населения).За счет штрафов и удержаний из зарплат осужденных в этом году бюджет планируют пополнить лишь на сумму в 10,2 млн рублей. Для сравнения: в прошлом году со штрафников планировалось собрать на 4,5 млн рублей больше. А сколько собрали в итоге, станет понятно, когда Мингорисполком подведет итоги исполнения бюджета.Топ-5 налогов, которые пополнят бюджет Минска в 2021 году (в рублях)Подоходный налог с физических лиц - 2,7 млрдНалог на прибыль – 1,32 млрдНалоги на недвижимость – 286,7 млнНалоги от выручки от реализации товаров (работ, услуг) – 356,8 млнНалоги на доходы – 271,6 млнНа что идут наши налоги?Больше всего денег из городского бюджета собираются потратить на здравоохранение, образование и общегосударственную деятельность (см. БУДЬ В КУРСЕ).В два раза меньше уйдет на экономику, причем почти 77% из этой суммы (больше 484 млн рублей) «съест» содержание транспорта.Жилищно-коммунальные услуги и строительство жилья занимают третью строчку расходов, больше половины всей суммы (почти 456 млн) будет потрачено на благоустройство.На функционирование учреждений физкультуры и спорта по традиции будет выделено денег в 2,5 раза больше, чем на культуру - 107,2 млн рублей против 42,9 млн. К слову, в прошлом году напротив строчки «культура» в бюджете значилась сумма повыше - 46,4 млн.БУДЬ В КУРСЕ!На что пойдут налоги минчан в 2021 годуЗдравоохранение – 1,44 млрдОбразование – 1,28 млрдЖилищно-коммунальные услуги и строительство жилья – 872,67 млнЭкономика – 631,87 млнСоциальная политика – 186,46 млн