Отмечается, что ИИХФ несет ответственность за всех участников чемпионата и у Совета есть возможность отозвать чемпионат мира из принимающей страны, если есть основания для беспокойства по поводу благополучия или безопасной свободы передвижения игроков, официальных лиц, зрителей и СМИ.Совет ИИХФ утверждает, что провел справедливый и беспристрастный процесс проверки:«Независимые эксперты и все заинтересованные стороны были проконсультированы по поводу целесообразности проведения чемпионата в Беларуси перед лицом растущих проблем безопасности, связанных с ростом политических беспорядков и COVID-19».Президент ИИХФ Рене Фазель заявил, что он сожалеет об отмене чемпионата в Минске: «В ходе этого процесса мы пытались способствовать тому, чтобы чемпионат мира можно было использовать в качестве инструмента для примирения, чтобы помочь решить социально-политические проблемы, происходящие в Беларуси, и найти позитивный путь вперед. И хотя Совет считает, что Чемпионат мира не должен использоваться для политической пропаганды какой-либо стороной, он признал, что проведение этого мероприятия в Минске было бы неуместным, когда есть более серьезные проблемы, которые нужно решать. Безопасность команд, зрителей и официальных лиц должны быть в приоритете ».Напомним, что чемпионат должен был пройти с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге. Кто теперь станет хозяином и будет ли среди них Латвия, не сообщается. ИИХФ еще рассмотрит этот вопрос.А буквально считанные дни назад Рене Фазель находился в Минске с официальным визитом. 11 января он встретился с Александром Лукашенко.Накануне его визита, 10 января, в эфире телеканала «Россия 1» в интервью программе «Действующие лица» Александр Лукашенко так ответил на вопрос о шансах на проведение чемпионата в Беларуси:«Мы особо не паримся. Пройдет - пройдет, не пройдет - не пройдет. Но оснований для того, чтобы он не прошел, на миллиметр даже нет. Мы готовы хоть завтра чемпионат мира проводить, арены готовы».И 11 января в личной беседе с Фазелем Лукашенко подтвердил готовность организовать чемпионат собственными силами.«Отвечая на главный вопрос, как я воспринимаю все телодвижения вокруг проведения чемпионата мира в Беларуси, скажу откровенно: очень спокойно. Сумеет Международная федерация хоккея устоять против несправедливого давления - значит, мы проведем Чемпионат мира. Если Латвия откажется - мы проведем Чемпионат мира в Беларуси, и это будет лучший чемпионат мира в истории. Думаю, ты в этом абсолютно убежден. Если Международная федерация хоккея не справится с давлением отдельных политических кругов отдельных стран - значит, не будет чемпионата мира в Беларуси. Все зависит сейчас от вас», - цитирует Лукашенко БелТА.Он подчеркнул, что в Беларуси нет никакой опасности ни по коронавирусу, ни с точки зрения политической безопасности или физической безопасности людей, которые живут здесь или приезжают:«У нас протестующие и прочие недовольные не штурмуют правительственные учреждения и капитолии, у нас совершенно нормальная обстановка с точки зрения развития демократических процессов. И это главная причина недовольства отдельных политиков в Европе Беларусью. Меня хотят обвинить в том, что я защищаю свою страну и людей, но меня для этого и избрали. Я обязан обеспечить общественную, внутреннюю и внешнюю безопасность людей и государства. Может быть, мои действия в связи с этим кому-то на Западе не нравятся, но это их предпочтения».Рене Фазель из-за визита в Минск подвергся критики противников Лукашенко как в Европе, так и в Беларуси. Но еще до его визита в течение нескольких месяцев вокруг чемпионата шли жаркие дискуссии. Еще 17 августа премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш призвал ИИХФ найти другую страну вместо Беларуси иначе, если ситуация не изменится, Латвия может отказаться от организации чемпионата со своей стороны.17 сентября не проводить чемпионат в Беларуси призвал уже Европарламент. Затем в разное время это решение поддержали различные европейские министры, например из Чехии, Финляндии, Швеции.В тоже время глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что поддерживает проведение чемпионата в Беларуси: «Мы вне политики, главное — безопасность игроков».Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 11 ноября заявил на заседании оргкомитета, что страна готова к проведению чемпионата, а безопасность болельщиков и спортсменов будет обеспечена. Более того, премьер завил, что Беларусь готова самостоятельно провести чемпионат.После завершения визита в Минск, Фазель получил очередную долю критики в свой адрес. История получила продолжение в интервью Фазеля сайту ИИХФ и заявлении Оргкомитета в Минске. Оргкомитет снова заявил, что обеспечит полную безопасность участников и зрителей чемпионата. Но речь шла не только о хоккее, еще и в целом об обстановке в стране:«Якобы имеющие место факты исключения белорусских спортсменов из сборных команд и отстранения от соревнований за политические взгляды являются безосновательными», - говорилось в сообщении Оргкомитета.В продолжении был ответ по поводу других предложений ИИХФ: «Увязка проведения чемпионата с изменениями Конституции, организацией некоего «диалога» и другими внутренними вопросами Беларуси сама по себе абсурдна. Но так как эта тема постоянно вбрасывается извне, белорусская сторона информирует, что реальный процесс общественного диалога уже давно (с октября 2020 года) запущен в виде созданных диалоговых площадок во всех регионах страны».Подчеркивалось, что белорусские власти открыты к любому диалогу со своими гражданами. В заключении говорилось, что Оргкомитет рассчитывает, что ИИХФ не будет действоватьв угоду амбициям политических конъюнктурщиков.Фазель в тот день, когда появилось сообщение белорусского Оргкомитета говорил, что в Беларуси наблюдаются волнения, которые существенно повлияли на подготовку к турниру и вызвали ряд обоснованных опасений со стороны команд, болельщиков и государственных чиновников и ИИХФ для решения этих проблем нам нужно было начать диалог с белорусским руководством.- Мы пришли с конкретными требованиями, которые государство должно выполнить, чтобы чемпионат мира прошел в Минске, сказал Фазель. - Среди них было обещание найти мирные решения для улучшения социально-политической ситуации в стране и предоставить всем белорусским спортсменам возможность вернуться в свои виды спорта и участвовать в них. Самое главное, белорусское правительство согласилось на открытый и конструктивный диалог с оппозицией, чтобы вывести чемпионат мира по хоккею с шайбой 2021 года из политического фокуса и использовать спорт как средство объединения людей. Мы признаем, что наши запросы выходят за рамки спорта и идут в сторону политики, но мы считаем, что конечные результаты наших запросов были необходимы для обеспечения безопасного чемпионата.Визит Фазеля в Минск вызвал не только критику противников Лукашенко. Крупные компании, например Nivea и Skoda, отказались спонсировать чемпионат, если он пройдет в Минске. На днях глава Федерации сказал о проведении ЧМ-2021 в Минске:– Сделать это будет очень, очень сложно. Должно произойти чудо. Конечно, мы не будем принимать такое решение на эмоциях.Реакция белорусского руководства на отмену чемпионата на 20.15 понедельника 18 января пока не последовала. Но, например, приближенный к пресс-службе Александра Лукашенко телеграм-канал \\"Пул Первого\\" отметил, что такой исход прогнозировался.- IIHF не стала проявлять силу. Пала под давлением, - заявили в «Пул Первого».В таком же духе новость подали государственные СМИ Беларуси.Напомним, решение провести Чемпионата мира по хоккею-2021 в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня было принято Международной федерацией хоккея еще в 2017-м году.