С начала пандемии в мире коронавирусом заразились более 95,7 миллиона человек, умерли свыше 2 миллионов пациентов, сообщает ресурс worldometers.info официальную статистику ВОЗ. При этом совсем нельзя сказать, что вторая волна мягче или менее интенсивная - только за последние сутки во всем мире COVID-19 подтвердился еще более чем у 698 тысяч пациентов.Коронавирус в БеларусиПродолжает расти количество заболевших коронавирусом и в Беларуси. На 18 января общее число заразившихся превысило уже 227 тысяч человек, излечились около 210 тысяч больных, скончался 1591 пациент с «ковидом».Хотя, например, в Международной федерации хоккея усомнились в официальной статистике белорусского Минздрава и заявили, что чемпионат мира «забрали у Минска» из-за коронавируса. Вице-президент IIHF заявил, мол Беларусь не предоставляет точные данные по COVID-19, и неизвестно какая ситуация будет с «ковидом» в стране к маю 2021-го года.«Ковид» VS. КрещениеИз-за пандемии коронавируса в Беларуси отменять традиционные крещенские купания не стали. Но у медиков, конечно, свои «уставы». Врачи предупредили, что людям переболевшим коронавирусом (и разумеется болеющим) не стоит окунаться в прорубь. Так как ледяная вода может вызвать стресс, срыв иммунитета и новую пневмонию.Но не только крещенские купания могут навредить при коронавирусе. Врачами названы лекарства, прием которых при «ковиде» грозит фатальными последствиями.Первый штраф для «безмасочника». Много или мало?Повсеместный масочный режим в Беларуси длиться уже больше двух месяцев. Но за отсутствие маски у гражданина впервые оштрафовали не заведение, а «нарушителя». Так жителя Минска 11 января суд признал виновным в отсутствии маски при посещении гипермаркета и «наказал» 232 рублями.Такое просто не могло бы произойти с другим жителем столицы. Предприимчивый минчанин прикупил по случаю более 14 тысяч медицинских масок, и вот что произошло дальше.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСамоизоляцию оплатят и дадут больничный без врача: что в Беларуси в 2021 году разрешили делать для заболевших работников