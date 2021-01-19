Об обновлении Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) в Беларуси заговорили еще в 2019 году. Финальную версию документа должны были подготовить к июню 2020-го, но сроки сдвинулись. Депутаты приняли КоАП и ПИКоАП (Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях) во втором чтении только 18 декабря 2020 года.А 14 января 2021 стало известно, что Александр Лукашенко подписал «Кодексы по вопросам административной ответственности». Пока документы официально не опубликованы, но проекты появились в интернете. Изменения, которые ждут белорусов, прокомментировал адвокат Андрей Мочалов.«По некоторым статьям КоАП вводит более жесткие санкции, чем Уголовный кодекс»Во время подготовки документов анонсировалось, что ответственность по многим статьям смягчат, а упор будет сделан на профилактику правонарушений.- С одной стороны, официальный посыл законодателя в том, что он очень серьезно смягчает ответственность, вводит три категории правонарушений: за проступки можно ограничиться только предупреждением, что сейчас в практике встречается довольно редко, - комментирует обновления адвокат Андрей Мочалов. – Но, с другой стороны, нужно понимать, что новый КоАП и ПИКоАП были запланированы к разработке еще около двух лет назад. И понятно, что под воздействием событий второй половины 2020-го года акценты сильно поменялись. Несмотря на то, что ряд составов смягчили, произошли очень серьезные ужесточения и, на мой взгляд, часто непропорциональные тем административным правонарушениям, которые там указаны. Например, значительно ужесточается наказание за участие в несанкционированных массовых мероприятиях: штраф увеличится до 200 базовых величин при повторном нарушении. Такие штрафы у нас используются в экономической сфере в отношении юридических лиц. По этой же статье вводится административный арест до 30 суток: это больше, чем некоторые санкции по уголовным делам. То есть КоАП вводит более жесткие санкции, чем Уголовный кодекс.Отметил адвокат и появление в КоАП статьи за использование запрещенной символики.- По сути, эта статья – рамочная, как говорят юристы. Она предполагает, что будет некий закон, который будет предписывать, что является разрешенной, а что – запрещенной символикой. Пока сложно оценить, насколько это вяжется с базовыми конституционными принципами. Серьезно увеличили санкцию статьи за автомобильный гудок. Если раньше водителя могли наказать штрафом в размере 1 базовой величины, то сейчас санкцию увеличили до 10 базовых с лишением права управления. За обычный гудок будут наказывать точно так же, как за серьезное административное правонарушение, например, управление без прав.ПОДРОБНОСТИМы собрали 10 новшеств, которые могут появиться, если Кодекс вступит в силу в такой редакции.1) Все правонарушения поделят на три категорииВ новом КоАП, судя по проектам, все правонарушения будут разделены на категории: административные проступки, значительные административные правонарушения, грубые административные правонарушения. От категории будет зависеть и наказание. Например, переход дороги в неположенном месте будет считаться проступком, и в первый раз нарушителя только предупредят, во второй – дадут штраф. Правда, за некоторые административные проступки все же будут штрафовать сразу: например, за превышение скорости, нарушение правил проезда перекрестков.Значительные административные правонарушения – те, за которые могут дать более крупный штраф или взыскание в виде конфискации, депортации.В категорию грубых войдут правонарушения, которые влекут за собой уголовную ответственность, если их совершить дважды.2) Штраф за участие в несанкционированной акции увеличат в три разаСейчас минимальное наказание, которое можно получить по ст. 23.34 – предупреждение. В обновленном Кодексе, если его примут в тех редакциях, что выложены в сети, статья будет иметь уже другой номер, наказание ужесточат, от предупреждения в качестве минимальной меры ответственности откажутся. Штраф (верхняя его планка) увеличится с 30 до 100 базовых (2900 рублей). А если по этой статье человека привлекут повторно, штраф может составить до 200 базовых (5900 рублей). Эта статья будет единственной в Кодексе, предусматривающей до 30 суток ареста за повторное правонарушение. По всем остальным максимальным сроком ареста останется 15 суток.3) За использование запрещенной символики – до 580 рублейВ новом КоАП появилась и статья о незаконном использовании и изготовлении символов. За флаги, вымпелы, эмблемы и плакаты, которые запрещены законом, могут оштрафовать на сумму от 145 до 580 рублей (от 5 до 20 базовых), если речь идет о физлице, от 290 до 1160 ( от 10 до 40 базовых) – индивидуальных предпринимателей, от 580 до 1740 (от 20 до 60 базовых) – юрлиц.Входит ли бело-красно-белый флаг в список запрещенных? Официально – нет, бело-красно-белого флага нет в Постановлении Министерства внутренних дел №340 от 27.12.2019 «Об установлении перечней организаций и иных структур, их символики и атрибутики».Бело-красно-белый флаг официально не зарегистрирован, но не запрещен. Но есть основания считать, что за нее все-таки будут наказывать по вышеупомянутой статье. Сейчас вывешивание флага на балконе часто трактуется как одиночный пикет, за это в суде дают штрафы и сутки.Вот как возможное нововведение прокомментировала Office Life председатель Совета Республики Наталья Кочанова:- У нас есть государственная установленная символика, а все остальное — неустановленная. Бело-красно-белые флаги, конечно, попадут — это неустановленная символика. Они не имеют права быть размещены. Это уже подписали, сейчас мы будем в средствах массовой информации давать разъяснения, чтобы люди понимали. Это же не дело, что начали использовать, кто во что горазд. Вы же видите, что город уже зачистили, и хорошо зачистили. У нас есть закон, определяющий государственную символику: герб, флаг, гимн. Все остальное считается неустановленной символикой. Поэтому за нее будут привлекать к ответственности.4) В 4 раза вырастет штраф за оскорбление должностного лица в интернетеСейчас за это предусмотрен штраф до 50 базовых величин. Ответственность планируют ужесточить: штраф увеличится до 200 базовых (5800 рублей), наказать за оскорбление смогут общественными работами или административным арестом.5) За пьяную езду – штраф до 5800 рублей и лишение прав на 5 летЗа вождение в нетрезвом виде штраф хотят увеличить до 200 базовых (5800 рублей), а срок лишения прав – до 5 лет. Правда, только в том случае, если водитель был сильно пьян (больше 0,8 промилле). Если этот показатель будет меньше, человека за рулем предлагают штрафовать максимум на 2900 рублей и лишать прав на три года. Напомним, в действующей редакции КоАП нет разграничения по степени опьянения, нетрезвых водителей штрафуют на 50 – 100 базовых и лишают прав на 3 года.6) За гудок на акции протеста – штраф до 290 рублей и лишение прав на годВ проектах новой редакции КоАП появился отдельный пункт о сигналах на массовых мероприятиях. Если документ вступит в силу в такой редакции, за гудок на акции могут дать штраф до 290 рублей с лишением прав до 1 года или без лишения.Речь идет о том, что гудок подается не для предотвращения ДТП в населенном пункте и не для предупреждения об обгоне вне его.7) Максимальный штраф за блокировку дорог вырастет в пять разСейчас процессы по таким делам регулярно проходят в минских судах, но чаще всего речь идет об уголовной статье. По КоАП за такое нарушение можно получить штраф от 174 до 290 рублей (от 6 до 10 базовых величин). В новой редакции, если она вступит в силу, максимальный штраф вырастет до 1450 рублей. Если раньше эта статья ограничивалась только одной частью, то в будущем может появиться еще одна норма - умышленное блокирование транспортных коммуникаций водителем, в месте проведения массового мероприятия либо повлекшее создание аварийной обстановки. Возможное наказание – штраф от 174 до 1450 рублей (от 6 д 50 базовых) плюс лишение прав от года до двух лет или без лишения.8) Жестче будут наказывать лихачей на дорогахВсе будет зависеть от превышенной скорости. Если превышение составит 10-20 км/ч, водителя могут оштрафовать на сумму до 29 рублей (1 базовая величина), за превышение в 20-30 км/ч - от 29 до 87 рублей (от 1 до 3 базовых). Такие же суммы прописаны и в действующем КоАП. В новой редакции, если она вступит в силу. обозначено: если водитель превысит скорость на 30-40 километров в час – штраф может варьироваться от 87 до 290 рублей (от 3-10 базовых). За превышение на 40 км и больше штраф тоже увеличится: от 232 до 348 рублей (8-12 базовых).9) Водителей смогут штрафовать и за превышение средней скоростиЭта мера анонсировалась еще в мае, когда проект кодекса вынесли на общественное обсуждение. Тогда в проект ввели фиксацию средней скорости с помощью камер. В том случае, если автомобиль превышает среднюю, а не мгновенную скорость, фиксируется нарушение. Как ее будут вычислять? Пройденный путь разделят на время, которое понадобилось на то, чтобы проехать определенный участок дороги. В ГАИ уже рассказывали, зачем это нужно: часто водители снижают скорость только на конкретном участке дороги, например, перед камерой, а потом снова ускоряются.Прописаны в новом кодексе, судя по проектам, и наказания, зафиксированные камерами. Теперь «письма счастья» будут приходить не только за скорость, но и за неправильную парковку, проезд на красный, отсутствие техосмотра или страховки.10) Появится новый вид наказания – общественные работыНазначить общественные работы смогут при условии, что человек на них согласен. Зачем нужно вводить новый вид наказания? По словам директора Национального центра законодательства и правовых исследований Вадима Ипатова, это объясняется тем, что в КоАП до этого не было не связанного с деньгами взыскания, которое альтернативно аресту.- Это жестко ограничивает выбор либо исключительно штрафом, конфискацией, либо жесткой, граничащей по строгости с уголовным наказанием, мерой в виде ареста, - комментировал pravo.by Ипатов.Общественные работы (от 8 до 60 часов) будут назначать только за грубые административные правонарушения в качестве альтернативы административному аресту. Применять его будут в том числе к людям, которые нигде не работают и не могут оплатить штраф.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНовый КоАП с 1 марта 2021: вот что нужно знать водителюТеперь все административные правонарушения разделены на три категории (Читать далее)