О том, что с 1 января нельзя будет использовать пластиковую посуду, предприятия общепита знали заранее. Большинство из них подготовились к нововведению и встретили новый год с экологичной посудой. А что ждет нарушителей? Об этом мы спросили специалистов Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь (далее - МАРТ).- Организация контрольных (надзорных) мероприятий за соблюдением норм законодательства по запрету использования и продажи одноразовой пластиковой посуды в объектах общественного питания будет осуществляться контролирующими государственными органами, в том числе МАРТ, в рамках представленных законодательством полномочий, - ответили нам в официальном комментарии.При этом было отмечено, что контроль - это не обязательно стразу жесткие меры и наказания.- В случае выявления в ходе мониторинга нарушений Правил № 703 (тот документ, в котором прописан запрет на использование одноразовой пластиковой посуды в общепите – РЕД.), субъекту хозяйствования будут вручены (направлены) рекомендации об устранении нарушений (недостатков), - сообщается в ответе.Раз нарушения зафиксированы в ходе проверки - на них надо реагировать. Сколько времени на это дается? В комментарии МАРТа говорится, что нарушитель «вправе добровольно устранить указанные нарушения (недостатки) и проинформировать об этом контролирующий (надзорный) орган в установленный им срок».А что с наказанием?- При добровольном устранении субъектом выявленных в ходе мониторинга нарушений (недостатков) в установленный контролирующим (надзорным) органом срок данным органом не применяются меры ответственности в отношении субъекта и (или) его должностных лиц, за исключением случаев повторного выявления нарушений (недостатков), выявленных этим контролирующим (надзорным) органом при проведении предыдущего мониторинга (см. БУДЬ В КУРСЕ!).Мы также поинтересовались у специалистов МАРТа, каким представляется оптимальный материал для одноразовых столовых приборов, раз пластмассовые вилки, ложки и ножи в общепите теперь под запретом.- Указанный запрет распространяется только изделия и предметы, полностью изготовленные из полимерных материалов (за исключением природных полимеров, которые не были химически модифицированы), предусмотренные Перечнем одноразовой пластиковой посуды, использование и продажа которой запрещаются в объектах общественного питания. При этом субъектам общественного питания предоставлено право использовать одноразовую посуду и упаковку, изготовленные из бумаги, картона, дерева и иных материалов природного происхождения, из комбинированных и текстильных материалов, а также металлическую, стеклянную, керамическую посуду и упаковку, что позволяет подобрать альтернативу с учетом особенностей осуществления деятельности, - ответили в министерстве.БУДЬ В КУРСЕ!Штраф за пластиковые стаканы – до 30 базовых величинАдминистративная ответственность за несоблюдение Правил№ 703, в том числе пункта 431, предусмотрена статьей 12.17 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. В соответствии с положениями статьи 12.17 Кодекса нарушение правил торговли и оказания услуг влечет наложение штрафа в размере до 10 базовых величин, совершенное повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, – в размере от 10 до 30 базовых величин (от 290 до 870 рублей).ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак изменилась посуда в кафе Минска после запрета пластика