Освящение воды – главная традиция Крещения. В этот день верующие окунаются в проруби-иордани - по реке Иордан, где крестился Иисус Христос. Люди верят, что крещенская вода обладает чудодейственной силой и смывает все грехи. Ее современники набирают в храмах, но, в принципе, любая вода в этот день считается особенной.Фотокорреспондент \\"КП\\" побывал у минских Свято-Духова кафедрального и Петропавловского соборов 19 января 2021 года.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПосмотрите, как первые смельчаки окунаются в прорубь на Крещение\\"Комсомолка\\" побывала в Минском районе на Крещение 18 января 2021 (читать далее)Православные 19 января празднуют Крещение Господне: что можно и чего нельзя делать в этот деньС этим праздником у верующих связаны несколько примет и традиций (читать далее)