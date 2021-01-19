Неделю назад,12 января, белорусских православных верующих опечалила скорбная новость - умер митрополит Филарет, Почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси. В декабре 85-летнего митрополита госпитализировали в больницу, медики диагностировали у него коронавирус.\\"У митрополита Филарета была способность врачевать души\\"- Для нашей семьи митрополит Филарет - один из самых любимых, дорогих и близких сердцу людей. Наша первая встреча с ним произошла в 90-ых годах, с тех пор мы виделись на светских и духовных мероприятиях, - рассказывает народная артистка Беларуси Ядвига Поплавская. - Митрополит с одинаковым вниманием относился ко всем людям, независимо от их статуса. Они получали лучик врачующей доброты, лучик той энергии, которой им не хватало. У митрополита Филарета была способность врачевать души. Помню, как он говорил, что многому научился у простых людей. Верующие протягивали ему свои натруженные, мозолистые руки, чтобы принять благословение, а он думал: \\"Это мне нужно у них просить благословение\\". Столько любви было у него к людям... Что восхищало меня в нем? Благородство, достоинство, спокойствие, доброта, мудрость и в тоже самое время простота, тонкий юмор, легкость в общении. Он был Красивым Человеком - и эта красота шла у него из сердца, души.Ядвига Константиновна с улыбкой вспоминает один случай, связанный с митрополитом и ее супругом - певцом и композитором Александром Тихановичем:- Как-то раз в Израиле на гастролях Саша, будучи в душе рокером и следуя моде, проколол себе ухо. И потом уже в Минске он пошел в кафедральный собор на службу, которую служил митрополит. Саша подошел к нему за благословением, а Филарет посмотрел на него, увидел серьгу и сказал: \\"Александр, что ты уподобился девице? Сними ты это!\\". И сказал это с одной стороны строго, а с другой стороны - с юмором, по-отечески. Саша прибежал домой: \\"Ядя, сними их скорее!\\".От общения с митрополитом всегда появлялось ощущение наполненности, желание отдать то, что ты получил от него другим людям. И когда мне сообщили, что его не стало, что-то оборвалось внутри... Владыка охранял духовность белорусского народа, защищал и приумножал ее.Митрополит Филарет принимал участие в отпевании Тихановича в минском храме Александра Невского.- Это было для нас необыкновенной поддержкой. Мы с дочкой понимали, что для Сашиной души это тоже была большая радость. Нашему любимому митрополиту Филарету низкий поклон и вечная благодарность - за все, что он сделал для всех нас.\\"Очень дорожу его автографом\\"- Я был свидетелем того, как в 1978-ом году он зашел в Минский Свято-Духов кафедральный собор, как новый митрополит. (В том году Преосвященного Филарета назначили Митрополитом Минским и Белорусским - Ред.). Я видел до этого предыдущего митрополита - пожилого, высокого, худого. И вспоминаю, как верующие ахнули, когда в храм зашел митрополит Филарет - энергичный и крепкий мужчина. Все же представляли, что митрополит должен быть древним старцем. А когда он начал говорить, все зарезонировало. Он покрыл своим голосом весь собор. Эти эмоцинальные впечатления у меня остались, - рассказал \\"Комсомолке\\" народный артист Беларуси Виктор Манаев. - Я был ведущим на одном из его юбилеев, но лично мы не общались. У меня сохранился его автограф - я им очень дорожу. Митрополит Филарет - личность невероятная, награжденная Божьими талантами. Я был много раз на его службах - и в Жировичах, и в Минске, брал у него благословение.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:\\"Комсомолка\\" поговорила со священнослужителями, которые были знакомы с митрополитом. Читать дальше >>>С паствой, в саду, с ветеранами и Лукашенко: 15 известных и неизвестных фото митрополита Филарета