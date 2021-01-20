Посмотрите на красоту Беларуси с высоты птичьего полета: 20 зимних фотографий Дмитрия Ласько

Несвижский Дворец Радзивиллов - одна из точек притяжения туристов. Особенно - в доковидные времена.
Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Спасо-Преображенская церковь в Заславле.
Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Геометрия Лидского замка.
Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
А это - участок Детской железной дороги в Минске.
Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Золотое солнце на Минском море.
Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
И еще один зимний вид с Минского моря.
Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Мирский замок. Зима.
Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Дворец Сапег в Ружанах и окрестности.
Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Обитатели Красного бора на Витебщине.
Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Вершины хвойного леса в Витебской области словно образуют неповторимый рисунок.
Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Необычный вид Минска с высоты в районе улицы Филимонова.
Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Новогрудский замок.
Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Национальная библиотека и парковая зона у нее.
Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
На трассе М1.
Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Центральный экспонат площадки военной техники у Музея истории Великой Отечественной войны.
Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Знаменитый костел Святого Иосифа в Рубежевичах.
Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Проспект Победителей в Минске.
Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Церковь Рождества Богородицы в Щучинском районе.
Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Озерная гладь на Витебщине.
Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Большой театр Беларуси ночью.
Фото: Дмитрий ЛАСЬКО