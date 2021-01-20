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Посмотрите на красоту Беларуси с высоты птичьего полета: 20 зимних фотографий Дмитрия Ласько

Фотограф "Комсомолки" объездил с дроном как известные, так и заповедные уголки страны
Дмитрий ЛАСЬКОДмитрий ЛАСЬКО
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Несвижский Дворец Радзивиллов - одна из точек притяжения туристов. Особенно - в доковидные времена.

Несвижский Дворец Радзивиллов - одна из точек притяжения туристов. Особенно - в доковидные времена.

Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Спасо-Преображенская церковь в Заславле.

Спасо-Преображенская церковь в Заславле.

Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Геометрия Лидского замка.

Геометрия Лидского замка.

Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

А это - участок Детской железной дороги в Минске.

А это - участок Детской железной дороги в Минске.

Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Золотое солнце на Минском море.

Золотое солнце на Минском море.

Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

И еще один зимний вид с Минского моря.

И еще один зимний вид с Минского моря.

Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Мирский замок. Зима.

Мирский замок. Зима.

Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Дворец Сапег в Ружанах и окрестности.

Дворец Сапег в Ружанах и окрестности.

Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Обитатели Красного бора на Витебщине.

Обитатели Красного бора на Витебщине.

Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Вершины хвойного леса в Витебской области словно образуют неповторимый рисунок.

Вершины хвойного леса в Витебской области словно образуют неповторимый рисунок.

Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Необычный вид Минска с высоты в районе улицы Филимонова.

Необычный вид Минска с высоты в районе улицы Филимонова.

Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Новогрудский замок.

Новогрудский замок.

Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Национальная библиотека и парковая зона у нее.

Национальная библиотека и парковая зона у нее.

Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

На трассе М1.

На трассе М1.

Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Центральный экспонат площадки военной техники у Музея истории Великой Отечественной войны.

Центральный экспонат площадки военной техники у Музея истории Великой Отечественной войны.

Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Знаменитый костел Святого Иосифа в Рубежевичах.

Знаменитый костел Святого Иосифа в Рубежевичах.

Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Проспект Победителей в Минске.

Проспект Победителей в Минске.

Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Церковь Рождества Богородицы в Щучинском районе.

Церковь Рождества Богородицы в Щучинском районе.

Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Озерная гладь на Витебщине.

Озерная гладь на Витебщине.

Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Большой театр Беларуси ночью.

Большой театр Беларуси ночью.

Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

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