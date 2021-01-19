Беларусь не примет чемпионат мира по хоккеюСам турнир состоится с 21 мая по 6 июня, но в другой стране или нескольких странах. Право проводить чемпионат мира по хоккею в Минске (а в 2021-м наша столица должна была принимать его вместе с Ригой) Международная федерация хоккея (IIHF) забрала 18 января.Накануне об отказе поддерживать турнир в Минске заявили несколько его потенциальных спонсоров. А генеральный секретарь IIHF Рене Фазель так говорил о шансах Беларуси провести состязание после того, как побывал у нас и встретился с Александром Лукашенко: «Очень сложно, очень сложно. Я фактически могу сказать, что должно произойти чудо».Отказ Минску связывают с отношением стран Запада к политической ситуации в нашей стране, вопросами безопасности и недоверием к официальной статистике по коронавирусу. Хотя на днях от национального оргкомитета ЧМ-2021 на сайте правительства Беларуси дали заверения в том, что республика гарантирует безопасность спортсменов и болельщиков, а также принимает все меры по борьбе с ковидом. Но решение внутренних политических вопросов в оргкомитете призвали не увязывать со спортом, отметив, что диалог в стране идет, работают соответствующие площадки.В сообщении международной федерации, в частности, сказано, что ЧМ в Минске не пройдет «из-за вопросов безопасности, которые находятся вне контроля IIHF». В то же время приближенный к пресс-службе Александра Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого» отметил, что такой исход прогнозировался.- IIHF не стала проявлять силу. Пала под давлением, - также заявили в «Пуле Первого».Прием у Лукашенко и «увядание» интернетаА в субботу, 16 января, в «БелЭкспо» состоялся традиционный президентский прием на старый Новый год. Александр Лукашенко заявил на нем, что «боевые действия» сейчас проходят в основном на информационном поле, а в 2020-м Беларуси объявили войну. Также он отметил:- В последнее время пошли за теми, кто говорит о том, что и телевидение (телевизор), и газета, и прочие себя изжили. И книга тоже. Вы знаете, кому-то это надо, чтобы принизить роль классических средств массовой информации. Не делайте этого…Телевизор - это образ жизни, это образ мышления. Да, сегодня многие достали и начали тыкать в этот айфон, телефон и т. д. Разных марок. Но как только вы зашли в столовую, вы нажали кнопку и смотрите на экран. Куда-то пришли в гости - обязательно там работает телевизор. Это надо сберечь.Вместе с тем Александр Лукашенко предрек скорое увядание интернета:- Мы увидели, что разного рода телеграм-каналы и прочие - очень мощное, сильное оружие. Но вот посмóтрите. Даже при моей жизни, не говоря уже о вас, увидите увядание вот этого вспыхнувшего фейерверка интернета. Я клоню вас к тому: не отказывайтесь от этой классики.Во время приема вручали награды (в частности - представителям госСМИ), а затем публику развлекали артисты, среди которых оказались российские звезды Стас Михайлов, Валерий Сюткин, Зара, а также украинки Ирина Билык и Элина Иващенко. Позже в интернете стали появляться фотографии, а потом и полный список участников, среди которых были Алена Ланская, Александр Солодуха, Виктория Алешко, Руслан Алехно, Жанет, Ирина Дорофеева, Aura, арт-группа «Беларусы», Герман, Александр Аверков.Некоторые белорусы принялись писать артистам критические отзывы в соцсети. Россияне явно не ожидали такой реакции, потому что стали удалять критические комментарии, а затем и вовсе закрыли комментарии в соцсетях для тех, кто у них не в друзьях. Валерий Сюткин же опубликовал в Инстаграме цитату Михаила Жванецкого: «Отсутствие потребности кому-то что-то доказывать является верным признаком гармонии внутри».Добавили НДС на ряд продуктов и увеличили подоходный у айтишниковАйтишникам подняли подоходный налог с 9% до 13%. С 1 января отменили льготу, которая должна была действовать до 2049 года. Причиной повышения называют коронавирус, а саму меру - временной, пока - до начала 2022 года.Повышение подоходного для айтишников многие соотносят с высокой протестной активностью в их среде. Но в эфире одного из телеканалов меру прокомментировал министр по налогам и сборам Сергей Наливайко: «Это абсолютно не те цифры, которые влияют на бюджет, на общее его наполнение. Но, на мой взгляд, это гораздо более важные вопросы социальной справедливости и социальной ответственности».Тем временем в 2021 году из списка продовольственных товаров, на ввоз и продажу которых распространяется НДС в 10%, исчезло существенное количество позиций: натуральный мед, маргарин, пекарные дрожжи, готовая или консервированная рыба, отруби, готовые пищевые продукты для детей раннего возраста (расфасованные для розничной продажи). Выросла ставка НДС и на овощи, фрукты, орехи, на некоторые виды безалкогольных напитков (например, на основе березового сока) и отдельные категории фруктовых и овощных соков.Ставка НДС в размере 20% установлена для вафель, чипсов, крекеров, снеков, а также для имбирного печенья и аналогичных изделий, сладкого сухого печенья, галет. В два раза увеличена ставка налога и на кексы, вафельные трубочки, рулеты, вафельные пластины.Понятно, что это скажется на цене товара, хотя в некоторых магазинах торговую наценку будут стараться снизить. Фактически ставка в 10% НДС сохранилась только для категории социально-значимых товаров. Например, на подсолнечное масло, некоторые виды мяса и рыбы, репчатый лук, томаты. Цены на эти продукты контролирует государство. Что все равно не гарантирует их стабильной цены. В том году мы видели, как подсолнечной масло за несколько месяцев подорожало почти в два раза.Латушко будет искать Интерпол?Генпрокуратура Беларуси собирается объявить в международный розыск через Интерпол члена президиума Координационного совета оппозиции и главу Национального антикризисного управления Павла Латушко, который уже несколько месяцев живет в Польше. Необходимые документы туда уже отправлены. Как выяснилось, в отношении Латушко возбуждено уголовное дело и есть санкция о его аресте.Политику инкриминируют заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем, создание экстремистского формирования либо руководство таким формированием или входящим в него структурным подразделением, публичные призывы к захвату государственной власти с использованием средств массовой информации или интернета.Напомним, Александр Лукашенко говорил ранее, что экс-директор Купаловского «перешел красную линию» и должен ответить по закону.А Беларусь тем временем упала в мировом рейтинге безопасности стран по данным сервиса Numbeo. Если в 2019 и 2020 году Беларусь в мировом рейтинге безопасности стран занимала 16-е место, то в 2021 году оказалась сразу на 114-м месте из 135, и это наихудшее место в Европе. Перед нами на 112-й позиции Зимбабве, на 113-й - Доминикана, после нас на 115-й Кения и на 116-й - Ливия. По данным сервиса, самой безопасной страной на начало 2021 года был признан Катар, а самой небезопасной - Венесуэла.Массовая вакцинация откладывается на веснуСроки массовой вакцинации в Беларуси несколько сместились - начнется она в апреле. Связано это с тем, что произвести в необходимых количествах российский препарат «Спутник V» пока нет возможности.Предполагается, что прививать им будут всех желающих, и для выработки коллективного иммунитета пройти процедуру нужно 5,5 миллиона жителей Беларуси. Пока же, как рассказал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич каналу СТВ, наша страна подписала контракт на поставку первой партии - 170 тысяч доз вакцины \\"Спутник V\\".Штраф за одноразовую пластиковую посуду – до 870 рублей: как будут наказывать общепит за нарушения запретаНо наказание рублем будет применяться только к тем, у кого нарушения выявили повторно, объяснили в МАРТе \\"Комсомолке\\"