Дакота отдыхает на Бали со своей дочерью. Интрига же заключается в том, что на отдых она отправилась с отцом девочки Владом Соколовским и нынешним бойфрендом Федором Белогаем. О чем радостно сообщила в соцсетях:«Идеально фото для недоумевающих возгласов в комментах. Вот такой компанией мы полетели на остров. И это не шутки… В следующем посте все подробности и об этом и о нашем самом экстремальном трипе в жизни. P.S: И да, мы летаем экономом. Просто потому, что мы такие же обычные ребята, как и все. Не лучше, не хуже!»Также фотку с дочкой из самолета выложил и Влад Соколовский: «Летим с дочей на Бали! Однозначно это был один из самых поучительных годов для всех, но в этом я вижу и огромную точку роста, и возможность для всех нас! Я благодарен за этот год!..»А что же актер и модель Федор Белогай, который уже более полгода встречается с 30-летней певицей из Беларуси? Искра между ними вспыхнула на съемках клипа Дакоты «Электричество». С тех пор они путешествуют уже не в первый раз - побывали в Турции, где застряли на карантине из-за положительного результата Дакоты на коронавирус.По прилете на Бали выяснилось, что хоть они вчетвером и летели в одном самолете, Влад Соколовский все же будет наслаждаться морем и солнцем отдельно. А Дакота призналась: она так занята трехлетней Мией, что не успевает работать и уделять внимание Федору. И даже подумывает о том, чтобы нанять для малышки няню. Похоже, они там собрались остаться на зимовку.«Пришли к решению, что раз свою няню/бабушку привезти уже не получится, надо поискать тут», - резюмировала Дакота.ЧИТАТЬ ТАКЖЕДакота ответила Александру Васильеву: «Да, я одеваюсь так, как одеваюсь. Это такое же выражение себя!»Известный историк моды в авторской колонке заявил, что вульгарный и откровенный внешний вид Риты стал причиной измен ее супруга«Увы, у нас в семье коронавирус...» Рита Дакота сообщила о болезни бывшего мужа Влада СоколовскогоСама певица из Беларуси и ее дочь Мия сдали тесты. По словам Риты, из-за белорусского паспорта ей пришлось переплатить за них около 500 долларов