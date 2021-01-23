Подарил дома чернобыльцам, ходил по Белорусскому центру моды в носках, восторгался белорусками: чем нам запомнился Пьер Карден

В Минске Пьер Карден лично ставил задачи белорусским манекенщицам. Фото: Сергей БРУШКО

Знаменитый французский модельер Пьер Карден умер накануне Нового года, 29 декабря. Его уход был тихим - все же 98 лет - и почти затерялся в предпраздничной суете. К тому же родственники пожелали, чтобы похороны прошли кулуарно, без посторонних. Позже стало известно, что в последний путь его проводили в черном гробу, который украшал меч - его сконструировал сам дизайнер. Лезвие напоминало ножницы, вплетенные в ушко иглы, наперсток и катушку с нитками.

Пьер Карден не дожил до 100 лет всего два года. И все то время сохранял активность. Фото: личный архив

Современные модники даже не догадываются, что носят изобретения Кардена. Он придумал цветные колготы, мини-сарафаны, решил, что нужно совмещать мини и длинные лаковые сапоги, свитеры и легинсы. Он нарядил The Beatles в узкие брюки и пиджаки без воротников, после чего этот стиль, как эпидемия, захватил весь мир. Он стремился всему дать свое имя - от униформы для космонавтов NASA, которую конструировал, до зажигалок и даже рыбных консервов. Пьер Карден оставил свой след в парфюмерии, участвовал в разработке дизайна автомобиля Toyota Rav 4, выпускал шампанское и детские игрушки…

Эти костюмы для "битлов" придумал Пьер Карден. Фото: личный архив

Приехал в СССР, чтобы побывать на родине Гагарина

В 1962 году он всеми правдами и неправдами постарался попасть во французскую делегацию, отправляющуюся в СССР. И все ради того, чтобы побывать на родине первого космонавта. «Юрий Гагарин открыл мне новый мир, мир огромного бескрайнего космоса, чем навсегда покорил меня как человека и художника», - признавался кутюрье.

Карден стал первым из зарубежных модельеров, кто привез свою коллекцию в СССР. А потом, в эпоху железного занавеса, за свой счет умудрился вывезти на зарубежные гастроли «Ленком»! Мюзикл «Юнона» и «Авось» увидели в Париже и не только. Карден признавался, что видел спектакль 17 раз! Сложно было увидеть в его действиях коммерческий расчет - ему действительно нравилось в СССР, где он побывал не меньше 30 раз. Зарубежная пресса даже прозвала Кардена за это «красным кутюрье».

Пьер Карден всему старался дать свое имя. Фото: личный архив

Как только случилась трагедия на ЧАЭС, в 1986 году, он отправился туда в качестве представителя ЮНЕСКО. «Я находился в 20 метрах от эпицентра катастрофы. Меня настолько поразила трагедия, что я подарил пострадавшим чернобыльцам несколько домов», - вспоминал потом Пьер Карден.

Привез коллекцию в Беларусь в эпоху тотального дефицита

В Беларуси Пьер Карден побывал трижды. В 1991 году он посетил Хатынь и Курган Славы. А еще устроил показ в Белорусском центре моды, для чего взял с собой около 120 моделей одежды. Манекенщиц выбрал из белорусок, а во время показа за кулисами поправлял одежду на каждой модели, прежде чем она выходила на подиум. Кстати, подиум Карден попросил застелить белым льном. Чтобы не испачкать его до показа, разувался и ходил по нему в носках. После показа Пьер Карден пригласил всех моделей в ресторан гостиницы «Юбилейная» и восторгался красотой белорусок, удивляясь, что они такие разные и совершенно не похожи на француженок.

Пьер Карден произвел фурор в Минске. Фото: Сергей Брушко

Это был, конечно, фантастический визит! Белорусы переживали сложные времена: после развала СССР был тотальный дефицит, пустые полки, а правительство ввело купоны на продукты и одежду. И тут - Пьер Карден, новатор и человек, который в буквальном смысле создавал тенденции в моде. При этом он был начисто лишен высокомерия, запросто общался со всеми. Понимая, в какой ситуации страна, ничего особенного не просил. Как-то признался, что любит сыровяленую колбасу и свежие помидоры - ими в основном и питался.

Были заключены и деловые договоры. Так, например, бобруйская фабрика «Славянка» несколько лет отшивала одежду с ярлычком Pierre Cardin.

В Минске вспоминал, как встречался с Шагалом

В 2003 году кутюрье предоставил свой центр в Париже для Дней белорусской культуры. Там воссоздали атмосферу витебской улочки времен Марка Шагала. Пьер Карден принимал во всем самое непосредственное участие, своими руками устанавливал декорации, и даже, схватив молоток и гвозди, прибивал макет города. Витебский театр дважды показывал в Париже спектакль «Шагал… Шагал…» - и оба раза кутюрье был среди зрителей. А на один из вечеров пригласил Алена Делона.

В Минск Карден вернулся в 2004 году, чтобы получить присужденный ему орден Франциска Скорины «за значительный вклад в развитие белорусско-французских отношений в области культуры и оказанную помощь в преодолении последствий аварии на Чернобыльской АЭС». Вообще-то, указ о его награждении был подписан еще в 2002 года, но вырваться в Беларусь раньше не получалось. Кутюрье использовал свой приезд, чтобы обстоятельно осмотреть экспозицию Национального художественного музея. Особенно заинтересовал его портрет Марка Шагала.

- Это картину действительно рисовал учитель Шагала Юрий Пэн? - переспросил кутюрье. Уточнил, когда умер Шагал, и потом задумчиво добавил: - Я встречался с ним. Еще до того, как он расписал плафон Гранд-опера в Париже.

Задержался Карден у парадного портрета Екатерины Второй и почему-то переспросил у гида: «Екатерина была великой царицей?»

Понимая, что картины известных художников - удачная декорация для фотосессии, Пьер Карден охотно позировал фотографам. А потом сказал, что его появление в Минске - визит вежливости. Деловых переговоров он больше не вел. На вопрос «Комсомолки» о его отношении к Александру Лукашенко кутюрье заявил:

- Я не занимаюсь политикой и не оцениваю президентов - им самим решать, как руководить страной. Я был и в Ливии, и на Кубе, встречался с президентами этих стран, но меня трудно заподозрить в каких-либо отношениях с этими странами.

Больше всего жалел, что не имел детей

Маэстро одевал прекрасных женщин планеты: Бриджит Бардо, Софи Лорен, Джеки Кеннеди, Марлен Дитрих, Бьянку Джаггер и Жанну Моро, которая часто фотографировалась в его «космических» платьях. А балерину Майю Плисецкую просто боготворил и, похоже, был влюблен. Специально для нее Карден создавал не только сценические костюмы, но и различные вечерние платья, а также повседневные ансамбли, которые всегда преподносил в подарок. После того как Плисецкая начала хорошо зарабатывать, она заплатила модельеру за все его платья.

С Жанной Моро они провели прекрасные четыре года, но так и не поженились. Фото: личный архив

Была в жизни Пьера Кардена женщина, которая, по его словам, «перевернула его душу» и смогла зажечь не только творческое воображение. Началось все банально - с заказа наряда: «Я влюбилась в Пьера сразу, еще не зная его, только увидев дело его рук. Но когда увидела его самого, то уже наяву влюбилась с первого взгляда… Это было похоже на удар молнии», - признавалась актриса Жанна Моро.

Пьер Карден никогда не делал тайны из своих сексуальных пристрастий: «Я до этого не имел физической близости с женщиной. Но Жанна взволновала меня. Я желал эту женщину. И был, наверное, не одинок… Потому что после фильма «Любовники», поверьте, эту женщину желала большая часть мужчин Франции…».

Они много путешествовали вдвоем с Жанной, объездили полмира. Но через четыре года решили расстаться, так и не поженившись. Причиной стало то, что Моро не смогла родить Кардену ребенка. «Пожалуй, отсутствие детей - и есть главное, о чем я жалею в жизни» - сетовал Карден. Правда, оба вспоминали о совместной жизни как об одном из самых счастливых периодов.

Другой большой любовью Пьера Кардена на протяжении более чем 40 лет стал Андре Оливер. Он скончался в Париже в апреле 1993 года в возрасте 61 года от СПИДа. Теперь на городском кладбище Монмартр в Париже они лежат рядом - Андре Оливер и великий кутюрье Пьер Карден.