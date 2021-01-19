Читатели «Комсомолки» рассказывают о трудностях, с которыми они сталкиваются, когда им или их родственникам нужно пройти комиссию для установления или подтверждения инвалидности.Хотя не так давно министр здравоохранения Дмитрий Пиневич отметил, что часть больниц уже возвращаются к обычному режиму работы. К штатному режиму работы возвращается 2-й столичный роддом, к стандартному профилю переходит Республиканская клиническая больница медицинской реабилитации в Аксаковщине.- Аналогично по всем регионам. Остальные республиканские научно-практические центры работали и работают в обычном режиме, - сказал Дмитрий Пиневич.Однако, по словам читателей, сложности есть.\\"Медики работают в авральном режиме, но иногда кажется, что в поликлинике слишком продлевают этапы получения группы\\"Для того, чтобы пройти медико-социальную экспертизу, нужно получить в своей поликлинике направления, в котором будут содержаться сведения о результатах медицинских обследований у узких профильных специалистов. Но в связи с коронавирусом попасть к ним на примем или вызвать на дом часто бывает проблематично.- У моего отца десять месяцев назад случился тяжелый инсульт. Полгода дается на восстановление - вдруг человек полностью поправится и ему не нужна будет группа инвалидности. Отец лежачий. Спустя четыре месяца пришел врач, назначил 10 сеансов массажа и десять занятий ЛФК. Это все, что мы получили, - эмоционально рассказывает наш читатель Игорь. – Начали узнавать, как получить инвалидность, чтобы оформить уход за отцом - кто-то из домашних станет ухаживать за ним, получать пособие по уходу. Оно совсем небольшое - не дотягивает даже до 300 рублей, но и эти деньги нелишние, особенно при нынешних ценах на лекарства. Кроме того, если инвалидность установлена, то можно получить скидку даже в частном реабилитационном центре. Не так давно мы отправляли отца в один из таких, заплатили 3300 рублей, была бы установленная группа - было бы на 330 рублей дешевле. Кроме того, установленная группа - основания для получения лекарств по льготным ценам.- А в чем трудности?- Я прихожу к участковому терапевту, та, конечно, в курсе нашей ситуации. Но, скажем, нет невропатолога, ждите, в течение месяца должен прийти. Та же история с хирургом. В итоге, приходит максимум один узкий специалист в месяц – полтора. Сейчас ждем психотерапевта. Можно было бы обратиться в частный центр, чтобы получить заключение узкого специалиста, но, увы, данные центры не всегда имеют права на проведение осмотра для МРЭК, - констатирует Игорь. - Мне от государства ничего не надо, но извините. Отец всю жизнь работал, дайте человеку то, что ему положено по закону. Я все понимаю, что коронавирус и медики работают в авральном режиме, но иногда кажется, что в поликлинике делают все, чтобы продлить этапы получения группы.«ГРУППУ НАДО ПОДТВЕРЖДАТЬ. НО КАК С РЕБЕНКОМ ОБОЙТИ ВСЕХ ВРАЧЕЙ? »Иная история у Марины, у дочери которой группа инвалидности уже давно установлена.- Ребенок на группе уже больше пяти лет. Мы проходим комиссию, которая продлевает или не продлевает статус инвалида раз в два года. Сейчас вот надо продлевать - врачей-специалистов в поликлинике можно начинать проходить за полгода до истечения удостоверения инвалида, у нас эта дата - в середине мая. Но в поликлинике нет половины нужных узких врачей, - сотрудников, которые проводили консультативно-диагностический прием, «перебросили на ковидный фронт». Кроме этого, ходить по врачам в период, когда в стране каждый день регистрируют по 1800 новых случаев заболевания - сомнительная идея.ЕСТЬ ВОПРОСМРЭК: \\"Если и возникают сложности, то на уровне поликлинического звена\\"В столице медико-социальную экспертизу, на которой устанавливают или продлевают группу инвалидности, проводит Минская городская медико-реабилитационная экспертная комиссия.- Мы работаем в штатном режиме, по направлениям. Запись на комиссию в настоящее время производится. Если и возникают сложности, то на уровне поликлинического звена. При этом в каждом конкретном случае стараемся идти навстречу пациентам. Если человек лежачий, то комиссия может выехать и на дом, но даже такое освидетельствование возможно только при наличии всех документов, заключений от узких врачей-специалистов, - сказали «Комсомолке» специалисты МРЭК.ОФИЦИАЛЬНОМинздрав: «В Беларуси продлен срок действия удостоверения инвалида»- В Беларуси продлен срок действия некоторых документов, справок. Эта норма содержится в указе президента, который был подписан еще 25 ноября 2020 года. (речь идет об Указе . № 442 «О продлении срока действия документов», в соответствии с которым продлен срок действия ряда документов, выданных физическим и юридическим лицам, срок действия которых истек либо истекает в период с 10 ноября 2020-го по 10 мая 2021 г - Авт.). В этом перечне есть и удостоверения инвалида, справки о состоянии здоровья, заключения ВКК и МРЭК. Все продлили. Если возникают какие-то вопросы, то это частные случаи, сложности, их нужно решать на месте, со специалистами, со своими врачами, - прокомментировала ситуацию пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Ванина.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Беларуси запретили одноразовую пластиковую посуды.Но не всю и не везде. Как это работает (вот здесь про это)