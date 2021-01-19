– Суд приговорил признать виновной Полякову Дарью в совершении насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности. Назначить наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 2 года, - зачитал приговор судья суда Ленинского района Бреста Святослав Калина.Кроме этого, обвиняемая должна выплатить пострадавшему милиционеру 10 рублей компенсации морального вреда.– Я надеялась на штраф, - сказала после оглашения приговора суда обвиняемая.Брестчанку Дарью Полякову, 29-летнюю мать-одиночку судили по статье 364 Уголовного кодекса (Насилие или угроза насилием в отношении сотрудника органов внутренних дел). Она воспитывает двоих маленьких детей одна, ее муж умер в 2019 году.По версии обвинения, девушка «из мести» причинила сотруднику милиции «физическую боль и побои». Это выразилось в том, что 25 октября 2020 во время несанкционированной акции протеста в Бресте брестчанка вмешалась в задержание других участников – и у милиционера порвался рукав форменной куртки, пишет «Брестская газета».– Вы понимали, что своими действиями могли причинить сотруднику милиции боль? — уточнял в суде гособвинитель.– Я – хрупкая девушка, около 50 кг веса. А там взрослый мужчина, в толстой куртке,– так ответила на этот вопрос обвиняемая.В суде девушка сказала, что ценит работу милиции и что ее отец служил в органах внутренних дел, а вину признала частично: сказала, что мести в ее действиях не было.Приговор в отношении Дарьи Поляковой в законную силу не вступил. У нее есть время его обжаловать.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Я понимаю, что вы очень достойны уважения, извините меня». Брестчанина судят за клевету в адрес командира ОМОНПарень сделал репост в телеграм-канале (читать далее)